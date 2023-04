Il tris bianconero fa felice Marotta: uno a costo zero

Tre opzioni in entrata sul mercato la prossima estate per rinforzare l’organico nerazzurro, c’è anche l’ex Premier League

L’Inter continua a tessere i fili della prossima stagione con la massima attenzione fronte calciomercato. Questo perché la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta è ben consapevole di non poter affidare a Simone Inzaghi o chi ne prenderà il posto in futuro la stessa identica rosa della stagione attualmente in chiusura. Sia il reparto offensivo che difensivo, infatti, hanno mostrato notevoli lacune da colmare.

Per questo motivo, partendo dal presupposto che Romelu Lukaku lascerà Appiano Gentile al termine del proprio contratto in prestito e farà ritorno al Chelsea, la prima mossa da compiere è in direzione del potenziale sostituto. Nel corso delle ultime settimane sono stati lanciati diversi nomi di buona caratura, ma nessuno ha davvero impressionato e in ogni caso è ancora presto per giungere a conclusioni affrettate. La pista Mateo Retegui resta viva al pari di quella Marcus Thuram. Solo questione di tempo. Specie se dovesse andar via anche Joaquin Correa. Reparto arretrato, invece, presto si farà sentire l’assenza di Milan Skriniar al centro della linea a tre. Pertanto affrettare i tempi a questo punto della stagione potrebbe essere la decisione necessaria per non farsi sfuggire anche le ultime opzioni utili, visto che le altre big hanno iniziato a muoversi con decisione. Cresce l’attesa per il rinnovo di Stefan de Vrij, sperando che anche Francesco Acerbi possa restare per dare man forte con la grande esperienza in ambito internazionale.

Calciomercato, l’Inter valuta tre opzioni dell’Udinese

Marotta avrebbe dunque da spartire il lavoro ai propri osservatori e dirigenti su due fronti ben definiti. E se la maggior parte delle volte il mercato costringe ad attingere da diversi club prima di trovare la soluzione ideale, in questa circostanza l’assist potrebbe arrivare proprio da una rivale di Serie A.

Si tratta dell’Udinese, formazione ostica e ben strutturata a livello d’organico, tra le protagoniste di questa stagione. In attacco ha impressionato il centravanti portoghese Beto, alla decima rete in 31 presenze e valutato 13 milioni, obiettivo della Juventus per l’attacco del futuro in funzione della disponibilità di Dusan Vlahovic. I bianconeri di Torino non vogliono abbandonare neppure l’alternativa Becao, difensore centrale in uscita dal capoluogo friulano nel 2024. Questa opzione potrebbe arrivare ad un costo notevolmente ridotto rispetto ai 10 milioni di euro attualmente ipotizzati per il suo cartellino, l’Inter non lo molla. Chance ancora maggiori per Roberto Pereyra, centrocampista ex Juventus e Watford, in uscita a parametro zero.