Esito esami Gosens: ecco quando potrebbe rientrare

Il tedesco si è sottoposto nella giornata odierna a tutti i controlli medici del caso. Svelato il report medico del calciatore e la possibile data del suo rientro

In occasione dello scorso turno di campionato, valido per la 32esima giornata di Serie A, Robin Gosens si è infortunato al minuto 83 contro la Lazio ed è stato costretto, da lì in poi, ad abbandonare il terreno di gioco in netto anticipo.

E’ stato, infatti, sulla rete del 2-1 inflitta ai biancocelesti che il laterale tedesco ha rimediato una brutta caduta al suolo in seguito al volo compiuto pochi secondi primi nel provare ad indirizzare la palla in rete (cosa che gli è poi riuscita). In questo caso: massimo sforzo e massima beffa, possiamo dire. Gosens ha, non a caso, rimediato da quel momento in poi una lussazione alla spalla destra ed è per questo che le sue condizioni avevano subito messo in forte apprensione l’intero ambiente Inter.

E’ stato, solo ed esclusivamente, grazie al repentino intervento attuato da parte dello staff medico-sanitario nerazzurro che la seguente lussazione è stata notevolmente ridotta col tedesco che ha, ugualmente, dovuto sostenere tutti gli esami del caso nella giornata odierna. Di seguito il report medico.

Esito degli esami di Gosens: confermato lo stop da 10 giorni per il tedesco: c’è il Sassuolo nel mirino

Nella giornata di oggi, Robin Gosens si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato il verdetto di qualche giorno fa.

Il tedesco ha, infatti, rimediato una lussazione alla spalla destra tale da dovergli impedire di mettere piede in campo per circa dieci giorni. L’ex Atalanta seguirà ora una terapia conservativa per una settimana esatta di tempo e proverà a fare rientro già in vista della gara contro il Sassuolo, in programma il prossimo 13 maggio al ‘Meazza’ e resterà, perciò, out contro Verona e Roma in campionato saltando così la semifinale dell’euroderby d’andata. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.