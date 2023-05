Scambio alla pari: l’accordo mette l’Inter fuori gioco

Nulla da fare per l’esterno offensivo spagnolo all’Inter verso le sponde di una rivale nel campionato de La Liga, l’accordo fa felici gli allenatori

Forte delle ritrovate buone prestazioni sul campo, l’Inter di Simone Inzaghi non vuole perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti per lo Scudetto del prossimo anno. È infatti essenziale iniziare ad apporre basi solide per il progetto tecnico del futuro che vedrà tante uscita ma anche alcuni perfezionamenti in ogni reparto ai comandi del tecnico piacentino. A prescindere che venga confermato o meno, la dirigenza nerazzurra ha comunque un piano ben preciso.

Anzitutto quello di rimediare alla partenza di Milan Skriniar con un centrale giovane e di prospettiva, che possa affiancare Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni come faceva lo slovacco in passato. Dopodiché ci potrebbe essere un piccolo rinnovamento della cintura di centrocampo a seguito dell’uscita di Marcelo Brozovic che piace molto in Premier League e Liga spagnola. Infine nessuna distrazione neppure in attacco, dove Romelu Lukaku potrebbe essere riconfermato in prestito dal Chelsea ma è un affare presto detto sul quale ci sono ancora troppi dubbi di buona realizzazione. L’unica vera garanzia resta Lautaro Martinez e per questo motivo, senza neppure contare il connazionale Joaquin Correa vera delusione della stagione, ad Edin Dzeko toccherebbe fare gli straordinari. A meno di un colpo solido, come ipotizzato nelle ultime ore verso Ferran Torres.

Calciomercato, niente Inter per Ferran Torres: ecco lo scambio con l’Atletico

Lo spagnolo ex Manchester City nasce come esterno offensivo e non sarebbe dunque il profilo ideale da schierare a tutta fascia a fare le veci di Federico Dimarco o Denzel Dumfries. La sua intelligenza tattica e le capacità palla al piede gli permettono di spaziare sull’intero fronte d’attacco, fungendo anche da seconda punta o fantasista qualora necessario. Certo il costo del suo cartellino non è dei più economici perché valutato almeno 30 milioni, ma l’Inter verrebbe frenata in partenza.

Su di lui, infatti, ci sono le attenzioni dell’Atletico Madrid di Diego Simeone il quale – con astuzia – vorrebbe sfruttare l’interesse del Barcellona per Yannick Carrasco. Piacente da tempo a Xavi, i due club spagnoli e rivali da sempre potrebbero quindi scendere all’ennesimo compromesso di mercato dopo quelli raggiunti in precedenza per Antoine Griezmann o Memphis Depay e giungere ad un accordo di scambio alla pari, senza pretese ulteriori. Questa mossa scaccerebbe da Ferran Torres tutte le pressioni dei club italiani, visto che anche la Juventus aveva dichiarato apertamente di volerlo annettere nel comparto offensivo di Massimiliano Allegri in futuro. A ventitré anni e con una stagione nient’affatto positiva sulle spalle, lo spagnolo ha voglia di rimboccarsi le maniche per redimersi e rubare la scena.