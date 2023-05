Dal Milan all’Inter: 20 milioni, affare sulla trequarti

Contesa a due tra le rivali meneghine sul giovanissimo talento statunitense in uscita dalla Bundesliga, ecco le condizioni per la firma

Sempre racchiuse in una fazzoletto di punti, Milan e Inter si contendono la permanenza tre le prima quattro teste di serie del campionato di Serie A sulla falsa riga dello scorso anno. In questa circostanza, con il Napoli che attende il momento giusto per festeggiare matematicamente la vittoria del terzo scudetto della sua storia, le due rivali meneghine devono infatti spartirsi quarto e quinto posto a pari punti. Il passo falso dell’una potrebbe giovare all’altra, e viceversa. Allo stesso modo anche sul mercato ci sono un paio di situazioni in fase di definizione che potrebbero vederle protagoniste.

Fronte rossonero, il direttore sportivo Paolo Maldini deve iniziare a fare i conti con la delicata situazione di Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo, infatti, è uno dei punti fermi della rosa di Stefano Pioli il quale vorrebbe trattenerlo a sé anche in futuro sfruttando la possibilità del diritto di riscatto del suo cartellino per 20 milioni. Al contempo però il Real Madrid, detentore a tutti gli effetti delle sue prestazioni sportive, potrebbe anche convincerlo a tornare sui suoi passi percorrendo una doppia strada: quella del reintegro diretto in Prima Squadra al termine del prestito e senza esborso cash, oppure quella del controriscatto a 27 milioni. In entrambi i casi, dunque, i ‘Blancos’ avrebbero il coltello dalla parte del manico per mettere in apprensione il Milan. Fronte nerazzurro, invece, Simone Inzaghi potrebbe avere necessità di un uomo amante dell’uno contro uno, caratteristica che manca a un’Inter sempre troppo impostata e votata al giro palla.

Calciomercato, possibile derby per Reyna del BVB

Per questo motivo, ad entrambe le rivali piace il profilo di Giovanni Reyna, giovane trequartista statunitense all’occorrenza anche esterno offensivo di proprietà del Borussia Dortmund.

Il calciatore è dotato tecnicamente e fa degli sprint la sua arma principale. Non disdegna neppure la fase realizzativa, tanto da averne dato abbondantemente dimostrazione in questa stagione di Bundesliga. Nonostante le pochissime apparizioni avute per lo più come subentrante dalla panchina per un minutaggio inferiore ai 40 minuti di media, Reyna ha infatti messo a segno 6 reti trovando nello Stoccarda la sua preda preferita. Purtroppo questa condizione precaria non gli permette di ascendere all’olimpo del calcio europeo come vorrebbe e la sua esclusione dal progetto tecnico del BVB gli spiana la strada della Serie A. La direzione sportiva ha fissato a 20 milioni di euro il costo del suo cartellino, permettendo dunque ad entrambe le rivali meneghine di prenderlo seriamente in considerazione. La palla passa ai suoi agenti, operativi sin dalle prime battute della imminente sessione estiva di mercato.