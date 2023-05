Dzeko e il doppio ‘segnale’ all’Inter: rinnovo, le ultime

Il bosniaco è finalmente tornato al gol contro il Verona e lo ha fatto segnando una doppietta. Le sue dichiarazioni al termine della sfida con tanto di parentesi sul suo futuro. Tutte le novità

L’Inter, grazie alla vittoria rimediata ieri sera tra le mura del ‘Bentegodi’ contro il Verona, bissa i successi ottenuti nell’arco di una settimana contro Empoli e Lazio e trova così la sua terza vittoria consecutiva in campionato, riagganciando temporaneamente la quarta posizione in classifica, anche e soprattutto grazie ad un Edin Dzeko in formato super.

All’autorete di Adolfo Gaich e al gol messo a segno da Hakan Calganoglu, ha poi fatto seguito – sempre nel primo tempo – la rete del bosniaco, andato a segno inoltre anche al 61′ dopo la rete di Lautaro che era valso il momentaneo 0-3 in favore dell’Inter. Una prestazione da incorniciare quella offerta da Edin Dzeko, centravanti che non andava a segno in campionato dallo scorso 4 gennaio – in occasione della gara giocatasi ad inizio anno proprio contro il Napoli, prossimo a dover alzare il terzo scudetto della sua storia al cielo – e che, di fatto, ne ha approfittato per togliersi qualche ‘sassolino dalla scarpa’ a fine gara.

Dzeko nel post gara di Verona-Inter: “Il gol mi mancava da tempo. I gol più importanti li ho già fatti però”

Nel dopo gara di Verona-Inter, il centravanti nerazzurro Edin Dzeko è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Dazn’ lasciando tutta una serie di dichiarazioni, a tratti ‘piccanti’, in merito alla partita di ieri sera e non solo.

“E’ stata una serata perfetta perché prima di tutto ci siamo divertiti. Nel calcio, alle volte, bisogna pensare anche a quello. Oggi abbiamo fatto una grande partita. Generalmente noi non abbiamo mai avuto vita facile a Verona, ma questa volta invece siamo riusciti a portare a casa una splendida vittoria. Come vivo la concorrenza con gli altri attaccanti? Per fortuna il mister riesce a gestirci bene, così magari di volta in volta siamo più freschi. Non guardo a record o altro. L’importante è fare bene per la squadra. Mi è mancato tantissimo il gol anche se i più importanti li ho già fatti però“.

Queste le parole che il bosniaco ha riservato nei confronti della sua attuale squadra lanciando inoltre, magari, un messaggio all’intero ambiente Inter. Da tempo si parla, infatti, del suo rinnovo di contratto visto che, da fine giugno in poi, sarà a tutti gli effetti scaduto…Anche se, fino ad ora, non c’è ancora stato nulla di concreto nelle trattative. Ecco che cosa filtra a riguardo.

Rinnovo Dzeko si o no: svelato a cosa punta l’Inter

Come già anticipato nelle righe precedenti, da un po’ di tempo a questa parte si parla a proposito del potenziale rinnovo di contratto di Edin Dzeko che, però, fino a questo momento non è ancora arrivato.

Ancor prima di estendere, o meno, la durata dei contratti dei rispettivi calciatori, infatti, l’Inter necessita, innanzitutto, di avere a propria disposizione nuove ed ulteriori certezze che in questo momento della stagione non può, certamente, ancora avere. Gli eventuali rinnovi della stragrande maggioranza nerazzurra – in questo caso in scadenza – dipenderanno, non a caso, dal fatto se la ‘Beneamata’ riuscirà o meno a salire sul treno Champions della prossima stagione…E tra questi vi è incluso anche Edin Dzeko.

Ad ogni modo, però, l’eventuale permanenza del bosniaco in quel di Milano resta ancora del tutto fattibile. Il classe ’86, reo di aver totalizzato altri 13 gol e 5 assist in quest’annata, intende restare ancora per qualche altro anno della propria carriera a grandi livelli. Tradotto: non vorrebbe allontanarsi dall’Europa. D’altronde, anche l’Inter non vorrebbe separarsi dal ‘Cigno’ di Sarajevo: calciatore che quest’oggi percepisce uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione e che la ‘Beneamata’, pur di arrivare ad offrirgli il rinnovo, vorrebbe provare a portare al ribasso.

Proprio per questo, quindi, la possibile intesa potrebbe essere trovata sulla base di un accordo annuale – con tanto di opzione per un’altra ed ulteriore stagione, nel caso – sui 3,5-4 milioni di euro. Testa al campo ora, dove, dopo il Verona, ci sarà da affrontare la Roma nel prossimo sabato 6 maggio alle ore 18 in quel dell’Olimpico’. Ecco che cosa filtra sulle condizioni di Danilo D’Ambrosio, uscito anzitempo dal match di ieri sera.

D’Ambrosio a parte quest’oggi ad Appiano: le sue condizioni in vista della Roma

Danilo D’Ambrosio è uscito al minuto 57 di Verona-Inter a scopo precauzionale. L’ex Torino ha, infatti, avvertito un leggero fastidio ed è stato perciò che ha, poi, deciso di chiedere il cambio lasciando così il campo anzitempo.

In casa Inter è, infatti, scattato immediatamente l’allarme sulle condizioni del difensore. Non a caso, si è subito pensato ad una sua eventuale assenza nel prossimo match di campionato dei nerazzurri, in programma contro la Roma di Jose Mourinho. Nessun timore però. Le sue condizioni non preoccupano particolarmente Simone Inzaghi, con quest’ultimo che confida ora nel fatto che si tratti solamente di un leggero affaticamento.

D’Ambrosio ha svolto quest’oggi una seduta d’allenamento individuale in quel di Appiano con le sue condizioni che verranno rivalutate nuovamente nel corso dei prossimi giorni.