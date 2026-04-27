Inter, 4 titolarissimi preoccupano Chivu per la finale di Coppa Italia

Il punto dall’infermeria nerazzurra in vista della sfida contro la Lazio che assegna il secondo trofeo stagionale

Mancano poco più di due settimane alla finale di Coppa Italia che vedrà opposte allo stadio Olimpico Inter e Lazio. Ancora due giornate di Serie A, nelle quali i nerazzurri cercano i punti necessari a conquistare aritmeticamente lo scudetto, prima che venga assegnato il secondo trofeo per importanza. La squadra di Chivu domenica prossima ospita il Parma e il sabato successivo se la vedrà di nuovo con la formazione di Sarri.

Una sorta di antipasto prima della finalissima, per la quale Chivu non sa ancora su chi potrà fare affidamento. Le notizie che arrivano dall’infermeria non sono positive. Dopo il pareggio di Torino, il tecnico rumeno ha svelato che “per Lautaro Martinez è ancora lunga”. Escluso quindi il suo rientro col Parma come invece sembrava dovesse capitare. Ma oltre al capitano, ci sono altri tre titolarissimi in dubbio.

Il primo è Calhanoglu che “non sta bene” come ammesso da Chivu. Nemmeno un minuto contro il Toro e forse il turco verrà risparmiato pure contro i ducali. Sfida nella quale dovrebbe tornare almeno per qualche minuto Bastoni, sperando che non abbia ricadute. Infine Dumfries, entrato nel finale sia contro il Como in Coppa Italia che ieri: anche l’olandese ha problemi e per questo il suo impiego viene centellinato.