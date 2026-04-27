Batosta Calhanoglu, nuovo infortunio: rischio stagione finita in anticipo

Dopo il problema al polpaccio accusato a gennaio restò fuori un mese

Altro che in panchina per riposo, ieri Calhanoglu ha saltato la gara col Torino (è rimasto tutto il tempo in panchina) perché di nuovo alle prese con problemi fisici. Più specificatamente al polpaccio.

Questo di adesso è il secondo stagionale al polpaccio (dopo il primo a gennaio restò fuori un mese) e il terzo nel giro di un anno. L’esito degli esami strumentali parla chiaro: “Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”. L’Inter conclude la nota ufficiale scrivendo che “la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Si sa, il polpaccio è una brutta bestia e per questo la stagione del regista turco potrebbe essere finita in anticipo. Ciò significa che, oltre alle restanti quattro gare di campionato, il classe ’94 salterebbe pure la finale di Coppa Italia con la Lazio del prossimo 13 maggio. Il numero 20 della squadra di Chivu difficilmente rischierà ricadute, anche perché il Mondiale è alle porte e lui, giustamente, non vuole perderselo.