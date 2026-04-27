Inchiesta Rocchi, tesserati Inter indagati: la verità è un’altra

Marotta ieri: “Abbiamo agito sempre correttamente”

“Non abbiamo arbitri graditi o sgraditi, l’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Siamo tranquilli, perché abbiamo agito sempre con correttezza”. Così ieri il presidente Marotta prima della gara col Torino e in risposta a quanto emerso dalla Procura di Milano contro il club nerazzurro sull’inchiesta Rocchi.

La società di viale della Liberazione era rimasta sorpresa e allibita dopo che in due dei tre capi d’imputazione nei confronti del designatore si parlava esplicitamente di arbitri scelti in favore dell’Inter.

Oggi l’agenzia AGI, ovvero quella che ha portato alla luce i primi dettagli dell’inchiesta su Rocchi e che vede il coinvolgimento del supervisore Var Gervasoni e di alcuni arbitri, sottolinea come la stessa Inter e i dirigenti nerazzurri non sono indagati stando a quanto riferiscono gli inquirenti.