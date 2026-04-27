Caos Figc, la Uefa anticipa la sentenza: esclusione dalle coppe

Scoperto il vaso di Pandora: sanzioni pesantissime da parte del massimo organo europeo del calcio

Il calcio italiano è a un bivio. Gli scandali arbitrali che stanno coinvolgendo il designatore arbitrale Giancluca Rocchi e il responsabile Var Andrea Gervasoni è solo la punta di un iceberg che rischia di far naufragare tutta la barca. Lotte politiche che, prima della elezione del prossimo presidente Figc in programma il 22 giugno, potrebbero portare il Governo e il Coni a ordinare il commissariamento della Federcalcio.

Con conseguenze dannose molto peggiori di quanto si possa immaginare da parte della Uefa. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, il massimo organo europeo del calcio ha già avvisato l’Italia che non ammetterà ingerenze della politica nel calcio. Altrimenti le sanzioni saranno esemplari: in primo luogo la revoca dell’organizzazione di Euro2032, che a quel punto andrebbe tutta alla Turchia.

Inoltre l’esclusione di tutti i club della Serie A dalla prossima edizione delle coppe europee. Non sarebbe punita soltanto l’Inter, ma anche le altre tre squadre che si qualificheranno per la Champions, le due per l’Europa League e quella per la Conference. Con gravi danni per il ranking Uefa e la diminuzione delle società qualificate negli anni a venire.