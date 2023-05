L’Inter spiazza tutti: talento in arrivo da Panama

Nerazzurri pronti ad assicurarsi uno dei migliori prospetti futuri dell’intero panorama europeo. Il calciatore ha estro, corsa e dribbling dalla sua. Tutti i dettagli della seguente operazione

A quanto pare, la mossa intrapresa dal Napoli nel corso della scorse estate, ossia quella di ingaggiare un calciatore all’epoca sconosciuto come Kvicha Kvararatskhelia ma diventato poi a distanza di pochissimo tempo uno dei giocatori più forti in circolazione, è servita per lanciare un fortissimo segnale a gran parte delle dirigenze europee, Inter inclusa.

I ‘partenopei’ hanno, infatti, stravinto una grandissima scommessa assicurandosi un calciatore del calibro di Kvaratskhelia, diventato ormai uomo simbolo del Napoli – a tal punto da aver trascinato la propria squadra assieme ad Osimhen verso la conquista dello scudetto – e che il Ds Giuntoli ha pescato in un campionato, praticamente, sconosciuto come quello della Georgia ingaggiandolo per ‘soli’ 11,5 milioni di euro, dopo che ora vale come minimo otto volte di più.

Ad ogni modo, però, a poter replicare in qualche maniera la mossa compiuta dal Napoli nella scorsa estate potrebbe essere, questa volta, l’Inter: club che pare aver riposto il proprio sguardo su una giovane stella classe ’05 candidato, negli anni, a poter prendersi la scena dell’intero panorama europeo. Stiamo parlando di un calciatore che, pur non avendo particolari esperienze dalla propria, ha già impressionato diverse società grazie a tutta una serie di giocate compiute al fianco della sua rispettiva prima squadra e che, di conseguenza, potrebbe compiere a breve il grande salto in una big.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Didier Dawson: può essere lui la nuova scommessa ’05 dei nerazzurri

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘El Marcador’ nelle ultime ore, l’Inter ha già mostrato particolare interesse nei confronti di Didier Dawson: attaccante di attuale proprietà del Plaza Amador, club che milita nella massima divisione panamense.

Trattasi, per l’appunto, di un esterno destro d’attacco dotato di grandissima velocità, di un’ottima gamba e che ne fa della tecnica e del dribbling i suoi maggiori punti di forza. Non a caso, ciò che ha impressionato maggiormente i diversi talent scout europei, quelli dell’Inter su tutti, sono state proprio le prestazioni che il giovane classe ’05 ha fornito ultimamente al fianco della propria squadra. Non per niente, già nello scorso dicembre 2022, Didier Dawson è stato premiato dalla Lega calcio panamense come miglior giovane calciatore rivelazione.

Occhio, quindi, perché – come già accennato – numerose società hanno già riposto il proprio sguardo su di lui, ma se c’è una squadra che, ad oggi, appare in netto vantaggio rispetto alle altre, quella è sicuramente la ‘Beneamata’. In tanti lo hanno paragonato a Keita Balde recentemente, calciatore che in passato ha militato proprio tra le file nerazzurre, ma la speranza è quella che il giovane calciatore in questione possa, negli anni, rivelarsi ancor più forte e decisivo dell’ex Inter e Lazio, tra tutte.