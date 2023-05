Roma e poi Milan: il piano di Inzaghi per vincere in Campionato e in Champions

Simone Inzaghi ha un piano per affrontare i prossimi due delicatissimi impegni della stagione: sabato 6 maggio, c’è la Roma fuori casa in campionato, e mercoledì 10 c’è il Milan in Champions

L’andata della semifinale di Champions contro il Milan non può distrarre i nerazzurri. L’Inter non può permettersi di snobbare la Serie A: servono punti per guadagnare un posto in Champions, e la sfida diretta contro la Roma è una delle più importanti in programma in questa volata finale. Il derby di Champions League è vicino e sentito, ma Inzaghi sa di dover pensare prima alla Roma che al Milan.

L’allenatore dell’Inter sembra avere già le idee chiare su chi scenderà in campo contro i giallorossi e chi invece affronterà il Milan nella competizione europea. Contro la Roma l’imperativo è non forzare i giocatori più stanchi e che nelle ultime uscite hanno fatto gli straordinario. Per esempio, si valuterà solo nelle ultime ore la situazione di D’Ambrosio, che è uscito da Verona con un leggero affaticamento muscolare.

A Roma tornerà Onana in porta. In difesa dovrebbe riposare Acerbi. Quindi i tre arretrati dovrebbero essere Darmian, de Vrij e Bastoni. Sulla destra dovrà continuare a faticare Dumfries: l’emergenza sulle fasce rende l’olandese uno degli insostituibili in vista delle due prossime partite. A sinistra anche Dimarco dovrà garantire almeno 60 minuti, con Bellanova pronto a subentrare.

Simone Inzaghi: il piano per affrontare Roma e Milan con le formazioni migliori