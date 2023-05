Roma-Inter alle porte, Inzaghi taglia corto: “Partita cruciale”

By

Le parole del tecnico piacentino alla vigilia dell’importantissimo incontro di campionato con i giallorossi di José Mourinho ai fini del piazzamento in classifica

Una partita che varrà molto più dei tre punti messi in palio. Quella contro la Roma potrebbe essere la prova che l’Inter sia rinata fisicamente e mentalmente dopo un periodo buio, a cui è però seguita una bella risposta da parte dell’intero gruppo a disposizione di Simone Inzaghi. Come consuetudine, il tecnico piacentino ha parlato nella conferenza stampa della vigila per fare il punto della situazione.

“Vincere tre partite di fila ci hanno dato la carica giusta ma abbiamo lavorato duramente in vista dell’incontro di domani perché ne conosciamo il valore. Saremo pronti. Loro sono forti, allenati da un allenatore altrettanto in gamba. La partita nasconderà delle insidie e avrà un peso anche ai fini della classifica“, ha dichiarato il tecnico in prima battuta.

Inzaghi a tutto tondo: “Bello ritrovare attacco e difesa”

“Sono contento che il momento di magra in attacco sia concluso. Ero comunque fiducioso perché sono cose che capitano, lavorare tutti quanti assieme allo stesso modo facilita il processo. Ora siamo tornati a segnare gol con regolarità, un bene per la squadra”, ha poi aggiunto Inzaghi. Anche la fase difensiva, però, è migliorata sensibilmente: “Merito di tutti, non soltanto dei difensori. Nessuno vuole concedere gol“.

La speranza del tecnico, adesso, è quella di proseguire lungo questa striscia positiva di risultati per terminare la stagione nel migliore dei modi. Da vera Inter. “Conosciamo a fondo il calendario, sia le partite che abbiamo giocato che quelle che si parano davanti. Sarà dura, ma voglio concentrazione. Siamo un gruppo unito e coeso“. All’appello mancano soltanto Gosens e Skriniar, dopodiché l’organico di Inzaghi è al completo. Questa potrebbe essere una chiave utile ad avvicinarsi al successo: “Le rotazioni sono fondamentali perché giochiamo tantissimo. Abbiamo una partita ogni 72 ore, ognuno dei miei uomini è fondamentale per il consolidamento degli obiettivi“.