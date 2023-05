“Possono esserci”: cessione Inter, da Zhang più di 700 milioni

Incalza il discorso di cessione delle quote societarie dell’Inter da parte di Steven Zhang, chiarisce i fatti il CEO nerazzurro Alessandro Antonello

Nel prosieguo dell‘intervista tenuta dal Chief Executive Officer dell’Inter, Alessandro Antonello, ai microfoni della trasmissione radiofonica de ‘Il Sole 24 Ore’, è stato ampiamente discusso anche il delicato tema della cessione delle quote societarie da parte dell’attuale presidente Steven Zhang, a sua volta rappresentante del colosso cinese Suning, verso investitori esteri.

Di recente, infatti, erano trapelate informazioni sul presunto interessamento da parte della cordata del Bahrain intitolata Investcorp, fortemente intenzionata ad investire capitale nel mercato europeo. Specialmente quello sportivo, oggi preso di mira dai fondi mediorientali. Finora, però, al di là di quel che potrebbe sancire il passaggio ad una nuova era gestionale, l’opera di Zhang è stata incredibilmente positiva.

“Il presidente è il più giovane ad aver mai ricoperto questo ruolo nella storia dell’Inter. Con l’arrivo di Suning siamo passati dal mecenatismo all’impianto gestionale attuale. C’è stata sempre grossissima attenzione e un impiego di risorse notevole – pari a circa 700 milioni di euro, ndr – e la visione societaria ha messo basi che si riflettono sul futuro“, ha aperto Antonello. Non si esclude che possano esserci interessamenti da parte di società estere, ma il CEO nerazzurro la ritene una circostanza usuale per un club tanto appetibile: “Chiaro che attiriamo l’attenzione nel momento in cui potrebbe esserci l’occasione di stringere un accordo interno, per poter portare il progetto ad un livello superiore. Ora pensiamo a lavorare su quel che abbiamo fra le mani, dopodiché ci penserà il gruppo“.

Zhang tra passato, presente e futuro dell’Inter

Vero è che Suning non ha investito più liquidità nelle casse societarie anche in concomitanza con l’ordinanza del governo cinese secondo la quale non era permesso lanciare investimenti in settori non strategici come quello sportivo.

Le stesse casse societarie, dunque, sono andate avanti per inerzia e alimentate soltanto da ricavi delle competizioni e cessioni dei calciatori. Uno standard che potrebbe continuare ad andare avanti ancora per un po’. Sempre con la speranza che il debito in piedi con Oaktree possa essere estinto entro il 2024. E sempre che l’ombra della cessione non si faccia sempre più fitta, finché non giungerà il momento della resa dei conti finale e l’apposizione della firma che sancirebbe l’esclusione – totale o parziale – di Zhang dalla poltrona presidenziale di Viale della Liberazione in Milano.