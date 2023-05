Sulla scia di Napoli-Inter: 20 milioni dalla Ligue1

Mancano poche settimane alla supersfida di campionato tra le due rivali, intanto è già duello sul mercato per un centrale in ascesa in Francia

Da un lato i futuri campioni d’Italia, dall’altro una squadra che riprende a navigare in acque sicure in campionato nell’attesa di mettere una pietra sopra sulla stagione più particolare degli ultimi tre anni di storia. Ciò però non significa che l’Inter non stia costruendo un progetto solido, anche grazie all’opera di Simone Inzaghi. La quarta posizione in classifica spezza il momento di forma negativo e al contempo si punta a far fruttare l’approdo in finale di Coppa Italia, mentre fronte Champions League ci sarà da spartire le due semifinali con i rivali storici del Milan.

Intanto lo sguardo è proiettato anche alla supersfida del prossimo 21 maggio contro il Napoli, nel corso della quale occasione i calciatori nerazzurri dovranno davvero dare il massimo per bissare il risultato positivo maturato a gennaio. Prima di allora, infatti, la capolista non era mai stata battuta. E nell’attesa, le due dirigenze potrebbero darsi battaglia per sondare il terreno fertile dei candidati a riempire i vuoti delle rispettive difese centrali già dalla prossima stagione.

Calciomercato, Inter e Napoli su Danso: duello da supervalutazione

La Ligue1 toglie, la Ligue1 dà. Dopo la partenza certa di Milan Skriniar per il mancato rinnovo di contratto con l’Inter verso le sponde a tinte blu del Paris Saint-Germain, i nerazzurro hanno infatti messo gli occhi sul talento austriaco Kevin Danso attualmente sotto contratto con il Lens fino al 2026.

Il calciatore ha destato le attenzioni di mezza Europa con prestazioni solidissime che hanno contributo a slanciare le quotazioni della squadra francese, oggi terza in classifica ad un passo dall’Olympique Marsiglia, persino nella corsa alla qualificazione in Champions League. Con l’incredibile obiettivo ormai in pugno, Danso può dunque crogiolarsi sul mercato in attesa di conoscere il suo futuro. Il Lens preferirebbe non cederlo all’estero, ma a fronte delle giuste offerte si potrebbe accettare per almeno 20 milioni di euro. Lui, costato appena 5 milioni nell’estate del 2021, genererebbe un’enorme plusvalenza sempre utile per un club in crescita.

Come l’Inter, però, anche il Napoli vuole avere una posizione di privilegio per valutare se il suo profilo possa interessare Cristiano Giuntoli in funzione della sostituzione di Kim Min-Jae, uno dei grandi protagonisti della fantastica stagione partenopea culminata con la vittoria dello Scudetto. Per il coreano, infatti, sono sempre più insistenti le voci dell’approdo in Premier League sulla base della clausola rescissoria intorno ai 50 milioni di euro riscattabile all’estero entro e non oltre le due prime settimane del mese di luglio.