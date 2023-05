Dimarco più Lukaku, Mourinho al tappeto e sorpasso al Milan aspettando l’Euroderby

Pagelle e tabellino del big match andato in scena allo stadio Olimpico e valevole per la 34esima giornata di Serie A

All’Olimpico, contro una Roma in piena emergenza, l’Inter conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. In chiave corsa zona Champions successo pesantissimo della squadra di Inzaghi, che controsorpassa il Milan al quarto posto a quattro giorni dall’Euroderby.

Nel primo tempo la Roma fa il massimo in rapporto alle proprie possibilità. Il divario tecnico e fisico con l’Inter è fin troppo evidente. I giallorossi sono tutti dietro a difesa della propria area di rigore, Barella e compagni fanno girare palla con pazienza e alla mezz’ora la sbloccano. Intuizione di Brozovic per Dumfries non coperto da Spinazzola; l’olandese attacca lo spezio e serve in area; Lukaku non ci arriva, Dimarco invece sì.

Il secondo tempo è una continuo scontro fisico spesso oltre il regolamento. Si gioca pochissimo, la Roma sale di ritmo e dà davvero tutto tenuta a galla dall’Inter che all’inizio, con Correa, sciupa un’occasione clamorosa per chiudere i giochi. Nel miglior momento della Roma, però, Ibanez fa la frittata: regalo a Lautaro, che serve subito Lukaku glaciale a tu per tu con Rui Patricio. Palla all’angolino e game over all’Olimpico. Mercoledì la prima semifinale col Milan, a cui questa Inter arriva al top sia mentalmente che fisicamente.

Pagelle e tabellino di Roma-Inter

TOP

BROZOVIC – È tornato il padrone del centrocampo nerazzurro. Un Brozovic così non può non partire titolare anche contro il Milan. Si giocherà il posto con Calhanoglu.



DIMARCO – Quando serve, c’è sempre. Come nel gol, il sesto stagionale. È il Barella della fascia sinistra.



DUMFRIES – Finalmente una partita ad altezza Inter, e non solo per l’assist a Dimarco che non era affatto semplice



BASTONI – Dà qualità ed eleganza alla difesa giocando sempre a testa alta. A terra per una botta alla caviglia, per fortuna niente di serio.



FLOP

CORREA – Sembra sulle nuvole, lo richiama persino Inzaghi perché non ci mette cattiveria. Fatica anche a trovare la giusta posizione. A inizio ripresa si mangia il due a zero.



ROMA-INTER 0-2

33′ Dimarco, 74′ Lukaku



ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5; Zalewski 5,5 (93′ Missori s.v.), Camara 5,5 (93′ Pisilli s.v.), Matic 7 (93′ Tahirovic s.v.), Bove 6 (71′ Dybala), Spinazzola 5; Pellegrini 6,5, Belotti 6 (74′ Abraham). All.: Mourinho

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7 (59′ Bellanova), Barella 7 (82′ Gagliardini s.v.), Brozovic 8, Calhanoglu 6,5 (70′ Mkhitaryan), Dimarco 7,5 (70′ de Vrij); Correa 5 (59′ Lautaro), Lukaku 7. All.: Inzaghi

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: Mancini, Pellegrini, Lautaro, Gagliardini