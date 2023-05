Gosens ko, straordinari per Dimarco: la ‘soluzione’ per Inzaghi

Inzaghi deve trovare uno stratagemma all’infortunio del tedesco. Non basta il solo Dimarco, l’Inter dovrebbe ruotare ora anche attorno a lui. Svelata la possibile mossa del tecnico piacentino

Sul più bel momento di forma trascorso sin qui all’Inter, col tedesco che era finalmente riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nonostante l’ostilissima concorrenza di Dimarco, Robin Gosens ha accusato un nuovo infortunio, questa volta in occasione del turno della 32esima giornata disputatasi contro la Lazio nella passata domenica.

E’ stato, infatti, proprio sulla rete che ha valso il momentaneo 2-1 in favore dell’Inter – siglata, per l’appunto dal tedesco – che l’ex Atalanta, una volta caduto al suolo, ha rimediato una lussazione alla spalla destra che, grazie al tempestivo intervento dello staff medico-sanitario nerazzurro, lo terrà fermo per circa 10 giorni di tempo. Ad ogni modo, però, nel mentre la ‘Beneamata’ viaggia sempre più in direzione di questo rush finale di stagione, c’è lo stesso Simone Inzaghi che – a causa dell’infortunio di Gosens – deve fare i conti con tutta una serie di altre situazioni.

Dopo essere sceso in campo già in quel del ‘Bentegodi’ nello scorso mercoledì sera durante Verona-Inter, Federico Dimarco potrebbe ora, dato lo stop del tedesco, disputare altri 180′ complessivi tra campionato e Champions League in occasione delle gare contro Roma e Milan senza poter, di fatto, rifiatare nemmeno un po’ in quel caso. Sta ora, proprio, al tecnico piacentino scovare una nuova strategia a riguardo ed è per questo che, proprio quest’ultimo, potrebbe anche finire per optare per questa soluzione temporanea.

Sulla sinistra non basta il solo Dimarco: Inzaghi può giocarsi la carta Bellanova sull’out mancino

Complice una situazione alquanto precaria dal punto di vista difensivo, per via delle tante assenze a cui i nerazzurri stanno facendo fronte all’interno della propria retroguardia in quest’ultimo periodo, Simone Inzaghi è ora chiamato a gestire al meglio la situazione Dimarco: calciatore che, di fatto, potrebbe finire per non avere alcun turno di riposo in queste ultime gare ma che, volendo, potrebbe essere rimpiazzato così.

C’è da dirlo. In queste condizioni non sarà affatto semplice trovare una validissima alternativa al tutto – dato l’abbassamento di Darmian nei tre di difesa, causa infortunio Skriniar – ma il tecnico piacentino potrebbe finire per ricorrere a questo piano. Lo stesso Inzaghi potrebbe, infatti, provare a dare un po’ di fiato a Dimarco inserendo D’Ambrosio – cosa che ha già fatto in queste ultime uscite – nel terzetto difensivo optando, poi, magari per gettare Bellanova nella mischia lì sull’out di sinistra e con Dumfries che rimarrebbe lì sulla destra.

Una strategia che potrebbe, non a caso, rivelarsi fondamentale a gara in corso già nella sfida di quest’oggi contro la Roma e che, di fatto, consentirebbe a Dimarco di rifiatare – si presume – nella mezz’ora finale del match odierno per poi essere al 100% nell’andata dell’euroderby di mercoledì sera in programma alle ore 21 contro il Milan al ‘Meazza’.