Inzaghi stravolge l’attacco: fuori Lautaro, dentro Correa: le probabili di Roma-Inter

Il tecnico piacentino rivolge la propria coda dell’occhio anche in direzione dell’euroderby di mercoledì sera. Quanti cambi con Mourinho, con l’altro ballottaggio che risiede lì a centrocampo

Roma e Inter tornano ad affrontarsi nuovamente in campionato dopo che il confronto d’andata aveva visto vincitrice la squadra di Jose Mourinho, rea di aver sbancato il ‘Meazza’ con un 1-2 in loro favore in occasione dello scorso 1 ottobre. Anche in questa occasione però, nonostante le tantissime assenze di giornata, in questo caso a discapito dei giallorossi, non sono minimamente da escludere altri colpi di scena.

Entrambe le compagini, infatti, stanno continuando la propria rincorsa verso il treno Champions della prossima stagione, con la ‘Lupa’ che, a differenza della squadra di Inzaghi, deve quest’oggi inseguire. Questo perché, complice il pareggio fatto registrare nello scorso mercoledì contro il Monza, dispone di due punti in meno rispetto all’Inter, momentaneamente ferma in quarta posizione con due lunghezze in più anche su Atalanta e Milan, oltre che ai giallorossi. Partiamo proprio da quest’ultima.

Inzaghi, dopo il turno di riposo concesso all’estremo difensore camerunense contro il Verona ad inizio settimana, è pronto a tornare a schierare nuovamente Andre Onana dal 1′. Dinanzi a lui dovrebbero esserci, invece, Matteo Darmian – che questa volta ritornerà in vesti di braccetto di destra – Francesco Acerbi, momentaneamente in leggero vantaggio su de Vrij, ed infine Alessandro Bastoni. L’altro minimo dubbio di giornata è poi a centrocampo.

Seppur il tecnico piacentino non sembra avere grossi dubbi su chi schierare sulle corsie laterali, con Dumfries e Dimarco che torneranno a figurare sin dalle prime battute iniziali, lo stesso Simone Inzaghi sta, tutt’ora, continuando ad interrogarsi su chi sia più giusto schierare tra Calhanoglu e Mkhitaryan al fianco di Barella e Brozovic, con questi due che restano, invece, certi della partenza dal 1′.

La decisione finale, come più che deducibile d’altronde, verrà resa nota solamente nelle prossime ore col turco che, in questo momento, resta leggermente favorito. In attacco, infine, nessuno dubbio col tecnico dell’Inter che è, a tutti gli effetti, orientato a rigettare in campo la coppia Lukaku-Correa in partenza. Gli unici due assenti dell’Inter restano, quindi, Skriniar e Gosens, entrambi out per infortunio. Fronte Roma ora.

Roma-Inter, quante assenze per Mourinho: in difesa si rivede Cristante mentre in attacco ci sarà Solbakken

In questo Roma-Inter, Jose Mourinho è chiamato a dover rinunciare, con ogni probabilità, a quattro pedine…Mentre ve ne saranno, poi, altre cinque a mezzo servizio e che partiranno perciò dalla panchina.

Stiamo parlando di: Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp e Celik nel primo caso – con quest’ultimo che a differenza degli altri tre resterà out per squalifica e non per infortunio – e di Smalling, Wijnaldum, Dybala, Llorente e Belotti nell’altro caso. Insomma, sarà una Roma più che rivoluzionata quella di Jose Mourinho: tecnico che, anche lui così come Inzaghi, deve pensare all’impegno europeo della prossima settimana.

In difesa si rivedrà, nuovamente, Cristante in vesti di centrale al fianco di Mancini e Ibanez. Questo il terzetto difensivo che si piazzerà dinanzi a Rui Patricio. Sulle corsie, invece, lo ‘Special One’ è pronto – o meglio dire, costretto – a schierare Zalewski e Spinazzola in quel suo consueto 3-4-2-1 con Bove e Matic che presidieranno lì in mediana. Davanti a loro, ci sarà il tridente composto da Solbakken, Pellegrini e Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All: Mourinho

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All: Inzaghi

ARBITRO: Maresca della sez. di Napoli

Come e dove poter assistere a Roma-Inter: tutte le modalità

La sfida di questo pomeriggio, Roma-Inter, in programma alle ore 18 in quel dell’Olimpico’ e valida per la 34esima giornata di Serie A, verrà trasmessa direttamente in esclusiva su ‘Dazn’ e potrà essere seguita in due modi: o in diretta tv, oppure, in diretta streaming.

In quest’ultimo caso si potrà prendere visione della partita – tramite l’applicazione che vi abbiamo appena sopracitato – su smartphone, pc, tablet e tutti i dispositivi compatibili.

Nella prima delle due ipotesi, invece, si potrà assistere alla gara attraverso una Smart TV compatibile e un dispositivo come quelli di Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation o XBox.