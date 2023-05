Affondo dalla Premier, Inter spacciata: 40 milioni

Un’altra cattiva notizia per l’Inter: l’ennesimo obiettivo di mercato nerazzurro ha destato interesse nella Premier, le cui squadre potrebbero presto programmare un affondo

Doekhi è uno dei nomi più evocati negli ultimi giorni a proposito dei piani relativi al prossimo mercato interista. Secondo le voci di corridoio è il difensore su cui la dirigenza nutre maggiore interesse. L’idea di Piero Ausilio è quella di prenderlo come erede di Skriniar, dato che è abituato a giocare a destra in una difesa a tre.

In realtà, a inizio carriera, il calciatore olandese di origini surinamesi, tesserato dall’Union Berlino, si è mosso meglio come centrale puro, e in tal senso potrebbe anche sostituire de Vrij. Un olandese per un olandese, dunque?

Per il ventiquattrenne l’Inter ha in mente di spendere massimo una quindicina di milioni. Il problema è che c’è molta concorrenza. E che il prezzo, anche grazie all’ottima stagione disputata dal ragazzo, cresce settimana dopo settimana.

Danilho Raimundo Doekhi piace infatti anche al Napoli, e non solo. Presto l’obiettivo dell’Inter potrebbe finire nel mirino di alcuni top club della Premier: in Inghilterra parlano di un possibile affondo a giugno da parte dell’Aston Villa e del solito Newcastle, ma si tira in ballo anche lo United.

Da un certo punto di vista è confortante: significa che il difensore osservato dall’Inter sta dimostrando ottime qualità e viene percepito universalmente come un ragazzo pronto al grande salto. La sua squadra viaggia altissima in Bundesliga, e potrebbe anche vincere il titolo. E il ragazzo ha tanti meriti, visto che oltre a difendere bene sa anche far goal.

L’Inter teme l’affondo dalla Premier: i club inglesi disposti a spendere senza limiti per Doekhi

Si deve quindi dare per scontato che un giocatore così potrebbe dar via a un’asta, non solo italiana. A Berlino vorrebbero trattenerlo. Il ragazzo ha ancora due anni di contratto. I tifosi lo hanno eletto a beniamino e a ogni partita lo Stadion An der Alten Försterei si riempie di cori per l’olandese.

E se la Premier entra in gioco, i prezzi si alzano di parecchio. I media britannici sparano prezzi altissimi, fino ai 40 milioni: una cifra che annichilisce l’Inter e le sue velleità di acquisto. In questo senso Marotta è chiamato a risolvere almeno informalmente la situazione di de Vrij, in modo da non aggravare l’emergenza difensiva.

Sempre nell’Union, c’è un altro difensore che potrebbe piacere all’Inter: è Paul Jaeckel, ventiquattrenne tedesco: la riserva di Doekhi. Finora ha giocato una quindicina di partite dimostrandosi abbastanza affidabile. Costa 5 o 6 milioni.

Ovviamente sarebbe un ripiego. L’obiettivo principale è Doekhi. E per ora, comunque, l’Inter sembra la squadra più interessata e quindi in vantaggio. Qualche giorno fa l’interesse dei nerazzurri è stato confermato da Seraino Dalgliesh, il procuratore del classe 1998. Doekhi è forte, ma nella squadra tedesca uno dei pilastri del club di Berlino Est, squadra che ha la difesa meno battuta del campionato (ha subito finora solo 31 goal).

Come anticipato, il ragazzo sa anche segnare: tra campionato e coppe ha segnato cinque reti in 32 partite. E non è un caso, dato che nel 21-22 ne ha segnati quattro, quando militava nel Vitesse. Sembrava che l’anno scorso dovesse passare al Genoa, e invece si è trasferito in Germania dove ha completato la sua maturazione a livello tattico e tecnico.