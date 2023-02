Rinnovo de Vrij e bianconero a zero: fa tutto Pastorello

È tutto o quasi nelle mani di Federico Pastorello. L’ex procuratore di Lukaku sta lavorando per far rinnovare de Vrij, per convincere Lotito a cadere Acerbi con sconto e per portare a zero un bianconero a Milano

Stefan de Vrij sembrerebbe sempre più vicino al sì al rinnovo con l’Inter. L’impressione è che Pastorello e Ausilio abbiano trovato una via che porta all’accordo. I colloqui sono ancora in corso e sul tavolo c’è l’offerta di un biennale da circa 4 milioni.

Ma oltre a trattare il rinnovo di de Vrij, Pastorello parla con l’Inter anche del possibile arrivo di un bianconero a zero. Sembrerebbe infatti che l’agente voglia spingere di nuovo per altro suo assistito: Pereyra dell’Udinese, che è in scadenza a giugno.

Beppe Marotta portò l’argentino alla Juve anni fa, e di sicuro ancora apprezza il jolly di centrocampo per carattere e impegno. Ma al momento non sembra che la trattativa possa essere rubricata fra le priorità della dirigenza interista.

Rinnovo de Vrij e bianconero a zero: il piano di Federico Pastorello

Pastorello è un mediatore da sempre vicino al mondo Inter e di cui la proprietà e la dirigenza si fidano. Ecco perché l’agente si è assunto l’onere di sbrogliare la situazione, intricatissima, relativa alla permanenza di Acerbi all’Inter. In più è l’uomo che può arrestare l’emorragia in difesa, convincendo de Vrij a non seguire le orme di Skriniar.

Il clima sembra molto più tranquillo, soprattutto rispetto alla tensione che ha caratterizzato i discorsi per il rinnovo di Milan Skriniar. Innanzitutto la proposta nerazzurra non deve confrontarsi con contropoposte fuori mercato. E poi c’è una serenità di fondo, data dal carattere concicliante dell’olandese. Nonostante il fatto che de Vrij non sia contentissimo del suo minutaggio e del rapporto con Inzaghi, sembra che si possa ancora arrivare a un accordo teso al prolungamento.

Forse l’affare Pereyra potrebbe essere appunto interpretato come un incentivo, ossia un passaggio chiave per smuovere Pastorello e rendere le altre trattative connesse più veloci e fluide. Come spesso ripetuto, l’Inter vorrebbe chiudere la questione relativa al rinnovo del difensore olandese entro fine febbraio. Mancano quindi meno di due settimane.

Utilità di Pereyra

L’argentino attualmente tesserato dall’Udinese ha voglia di misurarsi con le coppe europee a fine carriera. E sa che con i bianconeri, complice il calo di rendimento delle ultime settimane della squadra, sarà molto complicato ambire a un tale traguarso. Dall’altro lato vorrebbe giocare titolare, mentre all’Inter verrebbe preso come riserva. Un ricambio per Gagliardini, che si svincolerà a giugno.

Ma Pereyra è oggettivamente meglio dell’ex Atalanta. Può giocare mezzala, trequartista, laterale e mediano. Può spingere e coprire, garantire agonismo e impegno, ma soprattutto un po’ di classe e di personalità. A Milano Roberto Pereyra verrebbe a fare la mezzala, e cioè la riserva di Barella.

In quella posizione potrebbe però arrivare anche qualcun altro. Innanzitutto c’è da capire se Calhanoglu potrà tornare a rendere in quella zona del campo, dopo aver ottimamente interpretato il ruolo di regista in assenza di Brozovic. Poi c’è da capire cosa farà l’Inter con Franck Kessié. Se l’ivoriano dovesse davvero arrivare ad Appiano Gentile, per Pereyra ci sarebbe ancora meno spazio all’Inter.

Come rinforzo in mediana, Roberto Pereyra dell’Udinese è quindi un piano B. Pur essendo una vecchia conoscenza di Marotta, che lo portò alla Juve da ragazzo nel 2014, ora l’argentino è considerato un profilo troppo in là con gli anni per essere utile al progetto nerazzurro. Eppure Pereyra sembra aver trovato una seconda giovinezza proprio a Udine. Forse si merita un’altra occasione in una big.