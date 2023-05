Il nuovo bomber dalla Serie A: jolly Inter per battere concorrenza

L’Inter cerca un nuovo bomber, possibilmente a prezzo contenuto e già iniziato alla Serie A. E da qualche settimana Ausilio sta puntando a un ragazzo che, di goal, sa farne tanti, tutti belli

Al momento è il terzo cannoniere della Serie A. Il bomber ha stupito facendo male a mezza Serie A: per l’Inter l’occasione è ghiotta, perché è possibile concludere l’affare con lo sconto. Boulaye Dia (classe 1996) è un calciatore senegalese con cittadinanza francese, attualmente punta di diamante attaccante della Salernitana: è in prestito dal Villarreal, ma i campani lo riscatteranno di sicuro. Il senegalese è arrivato con la formula del prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto per 12 milioni.

De Sanctis, ds dei Cavallucci marini, convincerà il presidente Iervolino a riscattarlo a fine stagione. L’intensione sarebbe quella di trattenerlo con un triennale alla Salernitana, ma i goal di Dia hanno destato l’interesse di parecchie squadre di Serie A, fra cui anche l’Inter. Ve ne avevamo parlato già qualche giorno fa, ma adesso arriva anche la conferma del Corriere dello Sport.

La Salernitana dovrebbe chiedere almeno 20 milioni per l’attaccante. Ma l’Inter può giocarsi la carta Pirola, su cui la Salernitana vorrebbe esercitare il riscatto a 5 milioni (il controriscatto per l’Inter è fissato a 13), più qualche altra contropartita: per esempio Satriano o Mulattieri. In questo modo, Ausilio potrebbe riuscire a pagare Dia meno di 10 milioni in tutto.

L’Inter sul bomber che piace a mezza Serie A: il piano di Ausilio

Dia ha esordito nel settore giovanile dell’Olympique Lione, dimostrando subito un enorme potenziale atletico. Poi è passato nel vivaio del Jura Sud. Dopo qualche anno di abbandono della carriera per problemi familiari, nel 2017 ha esordito nel campionato minore francese. L’anno dopo è stato acquistato dallo Stade Reims, ed è passato in Ligue 1.

Nel luglio del 2021 è stato comprato dal Villareal, dove in tutto ha giocato venticinque partite e segnato cinque goal. Poi quest’anno è arrivato in Italia, alla Salernitana, dove ha già marcato quindici volte. A oggi è il migliore marcatore della compagine campana in una singola stagione di Serie A.

Secondo il Corriere dello Sport, su Dia si potrebbero muovere l’Inter, la Juventus e il Milan. Ma Dia potrebbe anche sorprendere tutti scegliendo di rimanere a Salerno almeno un altro anno. Sembra che il ragazzo si senta a casa nella città campana e che abbia sviluppato un rapporto di sincero affetto con la calorosa tifoseria salernitana. Molto dipende anche da cosa farà l’allenatore Paulo Sousa. Può infatti darsi che il portoghese lasci Salerno per un’altra panchina di A più prestigiosa e che di conseguenza Dia cambi prospettiva riguardo a una sua possibile permanenza.

Gli attaccanti nel mirino dell’Inter

L’attacco dell’Inter di quest’anno potrebbe essere rivoluzionato nella prossima stagione. Dei quattro in rosa, l’unico sicuro di giocare ancora in nerazzurro è Lautaro. Lukaku tornerà a Londra (e solo dopo luglio si capirà se l’Inter potrà permettersi un prestito bis); Dzeko non ha ancora rinnovato; Correa è sul mercato.

L’obiettivo principale dell’Inter per l’attacco è ancora Marcus Thuram a zero. E si tratta ancora anche per Firmino, anche se per il brasiliano sembra ancora più difficile poter raggiungere un accordo. Gli altri profili inseguiti potrebbero arrivare solo in prestito o con diritto di riscatto: Scamacca (che però è infortunato), Fabián Luzzi dal Barcellona…

E poi c’è Retegui, su cui l’Inter sembra abbastanza in vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti, anche grazie alla possibilità di inserire il cartellino di Colidio nell’affare come contropartita. La speranza è di poter spendere in tutto sui 12 milioni. Il Tigre sembrerebbe d’accordo…