Onana e 100 milioni: Chelsea scatenato, via libera Inter

I ‘Blues’ sono pronti a fare nuove follie sul fronte mercato. Non solo il camerunense nel mirino, svelate tutte quelle che sono le loro intenzioni in vista dell’estate

Rei di aver speso qualcosa come 600 milioni di euro nelle scorse e ultime due sessioni di calciomercato, il Chelsea non vuole proprio saperne di fermarsi ed è per questo che ha già incominciato a preparare tutta una serie di nuovi assalti in vista della prossima finestra estiva. In tal senso, infatti, se c’è un calciatore, in particolare, che ha colpito a tutti gli effetti Todd Boehly e i suoi, quello è sicuramente Andre Onana.

L’estremo difensore camerunense si è, infatti, messo in grandissima evidenza sia in campionato che, a maggior ragione, in Champions League: competizione nella quale ha già totalizzato 6 clean-sheet su 10 apparizioni contraddistinguendosi, inoltre, come il portiere che ha compiuto il maggior numero di parate. Come già accennato, non a caso, è stato tutto ciò a far si che la maggior parte dei club europei riponesse la propria attenzione nei confronti dell’ex Ajax, Chelsea su tutti.

Gli stessi ‘Blues’, momentaneamente piazzati a metà classifica in Premier League, sono in procinto di dover ufficializzare a breve l’approdo di Mauricio Pochettino lì sulla propria panchina. Sarà proprio lui, ad essere sinceri, a spingere maggiormente per qualche nuovo innesto. Una vera e propria rivoluzione la loro e che vede sotto i propri radar non soltanto Andre Onana, bensì anche qualcun altro.

Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Onana: pronti 45 milioni di sterline più altri 100 per un grande bomber

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal ‘The Telegraph‘ nelle ultime ore, il Chelsea è pronto ad investire 45 milioni di sterline per Onana, che convertiti in euro sarebbero circa 50 milioni, e non solo.

I ‘Blues’ restano, non a caso, alla costante ricerca di un nuovo attaccante. Questo, se non altro, per il fatto che il primo a dover fare le valigie a fine stagione dovrebbe essere proprio Pierre-Emerick Aubameyang, il quale finirà per dire addio a zero. Oltre a lui, poi, c’è da accertarsi ancora della situazione Lukaku. Difficilmente, infatti, il belga finirà per accettare il fatto di restare a Londra anche in un futuro prossimo e sarebbe proprio quello a far sì, che in quel caso, gli stessi londinesi dovrebbero andare immediatamente a caccia di un nuovo centravanti.

In tal senso, infatti, eccezion fatta per il potenziale innesto di Onana, il Chelsea ha già incominciato a programmare l’assalto ad un bomber dall’altissimo spicco europeo. Oltre a Kane, prima punta in scadenza nel 2024 e il cui rinnovo non è ancora da escludere del tutto, un altro nome potrebbe essere quello di Victor Osimhen: calciatore che, potenzialmente, potrebbe anche tentare di essere convinto, in quel caso, dal suo ex compagno di squadra Kalidou Koulibaly. Insomma, sarà un mercato totalmente folle e a tratti spropositato quello che si apprestano a compiere Todd Boehly e compagnia.