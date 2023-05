Vogliono firmare con l’Inter: “Offerta arrivata”

Nerazzurri pronti a poter mettere a segno un doppio colpo. Oltre ad un giovane centravanti e a Buchanan, è spuntato fuori il nome di un altro laterale per la corsia di destra. I dettagli

Ancor prima che la prossima sessione di calciomercato prenda il via, con tanto di stagione ricorrente che deve ancora terminare, Marotta e Ausilio hanno già incominciato ad affilare i propri artigli ed è per questo che hanno già posto sotto il proprio mirino tutta una serie di osservati speciali.

Oltre a Didier Dawson infatti – centravanti classe ’05 di attuale proprietà del Plaza Amador, club che milita quest’oggi nella massima divisione panamense, e che i nerazzurri stanno già osservando un po’ più da vicino da qualche settimana circa – è emerso fuori che un altro connazionale del calciatore, appena sopraccitato potrebbe anche lui fare, eventualmente, un giorno meta in quel di Milano.

Il nome è quello di Michael Amir Murillo dell’Anderlecht. Trattasi, per l’appunto, di un laterale destro di origini del Panama che ne fa della fisicità e della velocità i suoi maggiori punti di forza. Non per niente, infatti, oltre ad essere dotato di un’ottima gamba, si tratta di un calciatore che, anche per via dell’età che possiede – già 27 candeline per lui – vanta dalla sua un’altezza di 1,84 m. Suo il nome che, secondo quanto riferiscono alcune fonti, sarebbe stato offerto all’Inter nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, non solo Dawson: proposto l’altro panamense Murillo per l’out di destra nerazzurro

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal giornalista José Miguel Dominguez nelle ultime ore, rumors confermato poi anche da ‘Futbolcentroamerica.com’, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ è spuntato fuori il nome di Michael Amir Murillo, terzino destro di attuale proprietà dell’Anderlecht.

E’ emerso fuori, infatti, che il classe ’96 è stato proposto all’Inter tramite il prezioso aiuto dell’agenzia che, quest’oggi, cura i suoi interessi: vale a dire la SEG. Sono stati proprio gli intermediari del calciatore stesso, non a caso, a far sì che il proprio assistito venisse offerto a tutta una serie di club, italiani e non. In questo caso, eccezion fatta per i nerazzurri, il nome di Murillo è stato riposto anche sul tavolo del Celta Vigo.

Nonostante l’obiettivo dell’ex Salisburgo sia quello di trovare un’altra sistemazione in Europa, pur avendo un contratto con data di validità sino a giugno 2025 assieme all’Anderlecht, viene alquanto complicato – per non dire impossibile – ipotizzare un presunto si da parte dei dirigenti nerazzurri a questo potenziale affare. Questo, se non altro, per il fatto che l’obiettivo numero uno della ‘Beneamata’ resta Tajon Buchanan del Club Brugge per l’out di destra.