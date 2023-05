Vigilia Euroderby: rifinitura ad Appiano, apprensione per Bastoni | VIDEO

By

Vigilia di Milan-Inter, stracittadina valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

Ad Appiano si prepara con massima concentrazione e grande entusiasmo l’andata dell’Euroderby col Milan. Il tutto non senza qualche apprensione, vedi l’intervento energico in scivolata di Dzeko su Bastoni. Chi era alla Pinetina ha subito temuto il peggio, ma il centrale di Casalmaggiore, seppur dolorante, si è rialzato presto continuando la seduta.

Nel torello protagonista anche Romelu Lukaku, con sfottò a Dimarco. In gruppo, nell’allenamento di vigilia, presente pure Robin Gosens praticamente recuperato dalla lussazione alla spalla. Come scritto ieri da Interlive.it, il laterale tedesco ambisce a tornare tra i convocati proprio per il derby Champions di domani sera. Inzaghi scioglierà le riserve nelle prossime ore.