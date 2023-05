Gosens prova il rientro nel derby di mercoledì: oggi giornata decisiva

Il tedesco si è lussato la spalla dopo il 2-1 realizzato alla Lazio nel match andato in scena al ‘Meazza’ lo scorso 30 aprile. Ieri ha svolto una prima parte di lavoro con e senza il pallone

Robin Gosens potrebbe a sorpresa far parte dei convocati di Inzaghi per il derby col Milan di mercoledì valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. Le percentuali di rientro del tedesco, in largo anticipo rispetto alle previsioni, non sono alte ma nemmeno bassissime. Come appreso da Interlive.it, la seduta di allenamento di oggi ad Appiano sarà pressoché decisiva.

Gosens si è infortunato alla spalla (lussazione) nel match contro la Lazio dello scorso 30 aprile, dopo aver concluso a rete l’assist di Lukaku portando in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi. Terminata la settimana di immobolizzazione della spalla, ieri il classe ’94 ha svolto una prima parte di lavoro con e senza il pallone. L’obiettivo è il derby di scena fra due giorni al ‘Meazza’, eventualmente la sfida col Sassuolo di sabato prossimo.

Gosens valida alternativa a Dimarco

Da gennaio in avanti, Gosens ha alzato il livello delle sue prestazioni disputando diverse gare da titolare. Dopo un anno difficile, in cui ha anche pensato di andar via, il 28enne di Emmerich è diventato un elemento prezioso per Inzaghi nell’alternanza con Dimarco, il quale rimane il titolare della corsia mancina.

Nel complesso la stagione di Gosens è stata buona, con 4 gol realizzati in 42 presenze, per un totale di 1.563′ minuti. Il teutonico conta di incrementare il minutaggio in questo finale di stagione aiutando la squadra a raggiungere i traguardi prefissati, la qualificazione in Champions, la conquista della Coppa Italia e la finale di Istanbul.