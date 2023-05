Irruzione di Guardiola: ora l’addio all’Inter è vicino

Pep Guardiola ha deciso di inguaiare l’Inter, o di fare il suo gioco, a seconda dei punti di vista. Non è infatti ancora del tutto chiaro quale sia il vero progetto nerazzurro sul futuro di un suo tesserato

Che fine farà Marcelo Brozovic? Il croato, all’Inter dal 2015, è un giocatore speciale, amato e odiato, criticato o esaltato senza soluzione di continuità dai tifosi e, per questo, perennemente in bilico. Fino a un mese fa la sua cessione veniva data per scontata da molti esperiti di mercato. Ma adesso, dopo che il regista di Zagabria ha deciso di confermare il suo valore con un paio di prestazioni di altissimo livello, la possibilità di una sua partenza mette in allarme il mondo nerazzurro.

Per i dirigenti interisti, Brozovic non è più un giocatore incedibile: può partire, ma solo a fronte di un’offerta adeguata, superiore ai 30 milioni. Nell’ultimo anno, evidentemente, qualcosa si è rotto per sempre fra l’Inter ed Epic Brozo.

Alla società non è piaciuto il fatto che il centrocampista abbia deciso di mettere la maglia nerazzurra in secondo piano rispetto al Mondiale: si è infortunato e ha forzato il recupero per essere in Qatar, ed è tornato rotto. Poi si è affidato a un terapista esterno, collegato al Milan, creando ulteriori imbarazzi nella società. Terzo punto: il croato è il giocatore più pagato dell’Inter, e la dirigenza ha deciso di abbassare il monte ingaggi.

Guardiola trattiene Gundagon e l’Inter rischia di perdere Brozovic

Com’è noto, la squadra attualmente più interessata al croato è il Barcellona. Si era parlato di uno scambio con Kessié, oppure di un affare più complesso, con varie contropartite, dal valore complessivo di una trentina di milioni. Xavi aveva anche un piano B: Gundogan, in scadenza con il City. Ma ora Guardiola potrebbe forzare la situazione per far rinnovare Gundagon, facendo di conseguenza accelerare la trattativa fra Barcellona e Inter per Brozovic.

Quindi la scelta di Guardiola potrebbe influire sulle strategie di mercato dell’Inter. Con la scelta di blindare İlkay Gundagon, il tecnico del Manchester City metterebbe pressione a Xavi, che da tempo ha chiesto alla sua dirigenza un regista. Il Barça è in difficoltà economica: per pianificare la prossima stagione dovrà cedere gli esuberi e incastrare al meglio ogni trattativa in modo da far quadrare i conti.

La Lega spagnola ha infatti imposto un tetto stipendi che mette in crisi la società catalana. Oltre ai problemi finanziari, i blaugrana dovranno anche trovare una soluzione per permettere il ritorno di Messi al Camp Nou.

Xavi, Guardiola e Gundagan: l’intreccio che smuove il mercato

Xavi punta a portare a Barcellona tutti i migliori parametri zero sul mercato. E fra questi c’è Gundogan del Manchester City. Il regista tedesco è in scadenza con i campioni d’Inghilterra e non ha ancora rinnovato. Ma dall’Inghilterra giungono voci di un’azione personale di Pep Guardiola volta a convincere il tedesco a prolungare almeno di un anno il proprio contratto con il City.

Tutto ciò avrebbe degli effetti anche sul mercato in uscita dell’Inter: con Gundagon bloccato da Guardiola, il Barcellona insisterebbe per prendere Brozovic, che rimane uno dei giocatori più apprezzati da Xavi. Non si sa ancora come il Barça potrebbe convincere l’Inter senza mettere sul piatto il cartellino di Kessié.

L’ex milanista non è infatti un elemento sacrificabile per Xavi, ma in mancanza di alternative, cioè di fondi, la proprietà sceglierebbe di mandarlo subito all’Inter pur di mettere le mani su Brozovic. All’Inter conviene davvero perdere il suo professore? Il croato sta dimostrando di essere ancora utile alla causa e di essere comunque legato ai colori nerazzurri…