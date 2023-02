Xavi si vendica sul mercato: doppio ‘scippo’ all’Inter

Il tecnico dei ‘blaugrana’ ha voglia di rivalsa. Ecco come Xavi vuole farsi beffe dell’Inter. Svelato l’eventuale doppio addio

Bisogna riavvolgere il nastro indietro di qualche mese per poter rivedere il Barcellona eliminato dalla Champions League. E’ stata proprio l’Inter, non a caso, ad avere la meglio sui ‘blaugrana’: spedendoli direttamente in Europa League, altra competizione europea dalla quale sono stati eliminati.

Alla squadra di Simone Inzaghi è, infatti, bastato sconfiggere per 1-0 i catalani all’andata in quel del ‘Meazza’, per poi rimediare un inaspettato 3-3 tra le mura del ‘Camp Nou’. Inaspettato perché mai nessuno si sarebbe immaginato, perlomeno alla vigilia, di vedere i nerazzurri siglare addirittura tre reti a Ter Stegen e compagni. E’ stato così infatti che il Barcellona ha, quindi, dovuto salutare questa edizione di Champions League che gli ha, poi, consentito di ‘retrocedere’ in Europa League. Anche lì stesso epilogo.

A onor del vero, i ‘balugrana’ si sono dovuti arrendere sotto i colpi di Bruno Fernandes e compagni. La squadra guidata da Ten Hag è difatti riuscita a sconfiggerla nel doppio confronto dei sedicesimi di finale: avendo la meglio nel ritorno col risultato di 2-1 (dopo che il parziale all’andata era stato di 2-2). Tanto rammarico per il Barcellona che vuole, ora, pensare unicamente al campionato e alla Copa del Rey.

E’ vero, i catalani vantano ad oggi ben otto punti in più del Real Madrid, posizionata lì al secondo posto della classifica generale della Liga a 51 punti. Soli miseri 7 gol subiti in appena 22 giornate: dato che certifica, ulteriormente, quanto possa essere solida la loro difesa. Nonostante questo, però, Xavi ha espressamente richiesto qualche altro nuovo rinforzo in vista della prossima stagione. Non solo N’Dicka, calciatore con cui è già stato trovato un accordo, ecco che lo storico ed ex metronomo di Guardiola potrebbe finire per domandare all’intera dirigenza spagnola, nel caso, altri due rinforzi provenienti dall’Inter.

Per via della loro prematura uscita dalla Champions League, il Barcellona ha, unicamente, dovuto accontentarsi di osservare l’Inter nel proprio cammino europeo direttamente dal divano: dove, su tutti, hanno brillato Onana e Brozovic nell’ultimo match contro il Porto.

I nerazzurri ne sono, infatti, usciti vincitori dal primo round contro i portoghesi grazie alla rete siglata nel finale da Romelu Lukaku. Oltre al belga, però, anche il suo compagno di squadra Marcelo Brozovic è entrato bene nella ripresa, dando ottimi segnali e dettando i giusti tempi di gioco. Non può che emergere in particolar modo, poi, la prestazione fornita da Andrè Onana, il quale si è reso protagonista di almeno due/tre interventi decisivi che hanno permesso ai nerazzurri di restare sul momentaneo 0-0.

Ad essersi preso la briga di assistere al match, ci ha pensato sicuramente anche Xavi: attuale tecnico del Barcellona che è letteralmente rimasto sorpreso dalla prova offerta sia dal croato che dal camerunense. E’ proprio in virtù di questo, quindi, che l’allenatore spagnolo potrebbe finire per chiedere, da un momento all’altro, alla propria dirigenza di tentare un affondo per il duo Onana-Brozovic.