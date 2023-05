Correa via ma ancora in Serie A: scambio a sorpresa

Il ‘Tucu’ dirà, con ogni probabilità, addio all’Inter a fine stagione. Occhio allo scambio di prestiti, con formule diverse, che potrebbe anche concretizzarsi qui in Italia. L’idea è sorprendente

Come ormai più che deducibile, l’ultimo anno e mezzo trascorso da Joaquin Correa a Milano è stato alquanto deludente sotto ogni punto di vista. L’ex Lazio si è, infatti, accasato all’Inter nell’estate del 2021 solo ed esclusivamente per volere di Inzaghi senza, però, lasciare il segno.

Eccezion fatta per le 10 reti e i 5 assist messi a referto dal ‘Tucu’ dal momento in cui ha messo piede in Lombardia, lo stesso attaccante argentino non è, praticamente, mai e poi mai stato in grado di offrire all’Inter il vero e proprio apporto di cui necessitava realmente. Questo, se non altro, per via del fatto che – analizzando la situazione nel dettaglio – ha totalizzato più giorni in infermeria, piuttosto, che un buon numero di presenze. Duole dirlo, ma purtroppo è così.

A causa dei 7 infortuni racimolati da Correa da quando è a Milano, lo stesso classe ’94 è dovuto restare ai box per ben 165 giorni esatti saltando, di fatto, ben 26 partite. E’ stato anche questo, non a caso, ad impedirgli di avere una giusta continuità di rendimento e dovrebbe essere, con ogni probabilità, proprio questo a far sì che il ‘fedelissimo’ di Inzaghi arrivi a dare il proprio addio all’Inter già nel corso della prossima estate.

L’intenzione da parte dell’intera dirigenza non è nient’altro che quella di cederlo e, tra le tante ipotesi al vaglio, c’è non soltanto quella di un’operazione tramite la via del prestito con diritto di riscatto, ma anche quella di uno scambio prettamente alla pari: in questo caso, addirittura in Serie A.

Calciomercato Inter, occhio allo scambio di prestiti Correa-Muriel: due modalità differenti per loro

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme all’Atalanta, Luis Muriel potrebbe finire per fare le valigie da Bergamo già nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva. Il suo agente Alessandro Lucci – lo stesso di Joaquin Correa, e anche di Zappacosta e Toloi tra i tanti – sta già esaminando per bene il tutto in ogni minimo dettaglio e, non a caso, potrebbe anche essere lui a dare il via a quest’eventuale ed ipotetico scenario di mercato.

A onor del vero, infatti, potrebbe anche essere egli stesso a far recapitare sui rispettivi tavoli di Inter e Atalanta un’idea di scambio Correa-Muriel tramite alcune modalità di prestito del tutto differenti fra di loro. L’argentino potrebbe, infatti, far meta in quel di Bergamo tramite la via del prestito con diritto di riscatto mentre il colombiano, essendo in scadenza nel 2024, potrebbe anche finire – in quel caso – per trasferirsi a Milano a titolo definitivo. A onor del vero, entrambe le dirigenze vantano sin da sempre ottimi rapporti fra di loro e, magari, potrebbe essere lo stesso Gian Piero Gasperini a rivitalizzare definitivamente il ‘Tucu’ in caso di suo approdo nell’ambiente bergamasco.