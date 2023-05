Scambio e 25 milioni, si chiude l’operazione Kessie

Il centrocampista ivoriano, accostato ripetutamente all’Inter in passato, potrebbe essere arrivato al punto di chiudere la trattativa con un club inglese

La caccia al centrocampista prosegue. E non per un centrocampista qualunque. Sono ormai settimane che non si parla d’altro che di Franck Kessie, arrivato al Barcellona in questa stagione a parametro zero dopo anni di predominio con la maglia del Milan.

Il calciatore portava dietro di sé una serie di esperienze uniche anche in ambito internazionale e aveva sposato il progetto blaugrana con la promessa di slanciare ulteriormente la propria carriera. Non avrebbe certo potuto immaginare che dei ragazzini, talenti incredibili del calcio spagnolo, potessero strappargli la scena in poco tempo. Tanto da essere rilegato a opzione jolly da parte del tecnico Xavi.

Questo scarno minutaggio, oggi, lo perseguita. E sembra che non ci sia apertura da parte dei piani alti del club catalano sulle chance di maggiore partecipazione in futuro. Così la scelta appare ovvia. Restare, come alternativa di scorta, oppure rimettersi in gioco altrove. Magari tornando in Serie A, proprio tra le file dell’Inter che ha iniziato ad apprezzare le sue qualità quando se lo incrociava contro a vestire i colori rossoneri.

Calciomercato, niente ritorno in Serie A per Kessié: chance in Premier

Di recente si era ipotizzato che Kessié potesse essere oggetto di scambio con i nerazzurri per il cartellino di Marcelo Brozovic, mediano playmaker scalzato da Hakan Calhanoglu nel corso della seconda metà di stagione con grande coraggio.

I piani della dirigenza catalana, però, sarebbero tutt’altro che indirizzati verso lo scambio con il croato. L’intenzione principale resta quella di cessione dietro compenso cash per rimpolpare le casse societarie anche in vista del potenziale reintegro in squadra di un certo Leo Messi. Anche il monte ingaggi ne soffrirebbe, viste le recenti situazioni finanziarie che il presidente Joan Laporta si è trovato costretto ad affrontare tra ‘caso Negreira’ e questione Gavi.

In questa direzione, quindi, soltanto il Tottenham sarebbe disposto ad operare lanciando un’offerta da circa 25 milioni di euro per trascinare l’ivoriano in Premier League. Ne sarebbe ben felice Julian Nagelsmann il quale, nel contorto giro di panchine, sarebbe il candidato principale a prendere le redini del club londinese in estate. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, l’Inter rimane comunque tra le candidate all’ivoriano in vista di un suo addio alla maglia blaugrana.