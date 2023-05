Altro che Inter, firma col Psg a un passo

I nerazzurri, dopo le scarsissime probabilità di chiusura, devono dire ora definitivamente addio a questo colpo. Ci sono infatti i parigini in pole con l’affare che si avvicina sempre più a volgere al termine

Come già ampiamente dimostrato in questi ultimissimi anni, né l’Inter né tantomeno qualche altra big italiana hanno avuto alcuna e minima possibilità di comparazione alle grandi europee sotto l’aspetto economico-finanziario. Un esempio, non a caso, lo si era già avuto nelle scorse finestre di calciomercato dove ad essersi resa la vera ed indiscussa regina del mercato ci ha pensato, senz’alcun ombra di dubbio, il Chelsea.

A onor del vero, è stata proprio la società presieduta quest’oggi da Todd Boehly a farsi da padrona del tutto. Grazie agli oltre 600 milioni di euro investiti nell’estate del 2022 e nel gennaio 2023, i ‘Blues’ sono riusciti a mettere le mani su alcuni calciatori del calibro di: Koulibaly, Mudryk, Enzo Fernandez, Sterling, Fofana e così via. La stessa e identica cosa, per esempio, l’aveva fatta anche il Psg nel corso degli ultimi anni: società che si era accaparrata tutti i vari: Donnarumma, Hakimi, Ramos, Neymar, Messi e sottoscrivendo, per giunta, un rinnovo di contratto a cifre stellari a Kylian Mbappe.

Grazie a quel famoso prolungamento di contratto, infatti, il francese ha sottoscritto assieme a ‘Les Parisiens’ un accordo biennale – con opzione per il terzo – a 72 milioni di euro lordi a stagione. La cosa che sorprende ancor di più, inoltre, è non soltanto il fatto che il classe ’98 andrà a percepire – ammesso e concesso che rimanga sino al 2025 – la bellezza di 216 milioni per i prossimi due anni di tempo, bensì che, alla firma del contratto, ha potuto fare affidamento su un ricchissimo bonus da 180 milioni di euro. Cifre letteralmente spaventose, insomma.

Non è finita qui però. I parigini sono ora pronti a guardare al futuro ed è per questo che sono ad un passo dalla chiusura definitiva per un nuovo calciatore. Il nome è quello di Luka Vuskovic, giocatore che era stato accostato nel recente passato anche a qualche altro club di A, Inter inclusa.

Calciomercato Inter, nulla da fare per i nerazzurri: Psg ad un passo dalla chiusura per Vuskovic

Stando, infatti, a quanto appreso direttamente da ‘Calciomercato.it‘ recentemente, il Psg è vicinissimo alla chiusura dell’affare Vuskovic.

Trattasi, infatti, di un difensore centrale classe ’07 – alto per dipiù 1,93 metri – dell’Hajduck Spalato, club che quest’oggi milita nella massima divisione croata. Complici le 28 presenze complessive racimolate sin qui tra prima e seconda squadra in questa stagione – sei di queste con la squadra maggiore – e le 9 reti messe a segno al fianco della formazione U19, il centrale croato era finito per catturare anche l’attenzione di Inter, Juventus, Milan e Roma: tutti club che, però, non hanno mai e poi mai avuto alcuna concreta possibilità di poter chiudere per il calciatore, complice il fortissimo interessamento mostrato da parte di Manchester City e Psg.

Proprio questi ultimi, non a caso, sono prossimi a dover portare a termine il seguente affare con gli stessi parigini che dovrebbero finire per versare nelle tasche dell’Hajduck ben 10 milioni di euro nonostante la giovanissima età del calciatore. Trattasi, a onor del vero, di uno dei migliori prospetti futuri dell’intero panorama europeo con ‘Les Parisiens’ pronti ad affondare immediatamente il colpo.

Concludendo, in tanti si ricorderanno – molto probabilmente – di suo fratello maggiore Mario Vuskovic: difensore centrale classe ’00 dell’Amburgo che è stato recentemente squalificato per quasi due anni dal Tribunale della Federcalcio tedesca per essere stato trovato positivo ad un test antidoping che aveva riscontrato la presenza di EPO. Il calciatore rientrerà, infatti, solamente nel novembre del 2024.