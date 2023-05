Dall’Inter al Real Madrid: si chiude a 12 milioni

Il seguente scenario di mercato rischia di non favorire più i nerazzurri bensì le ‘Merengues’. Sono ora i ‘Blancos’ a poter accaparrarsi un big del Bayern Monaco e no, non stiamo parlando di Pavard

Mai come accaduto prima d’ora, l’Inter attuerà nel corso della prossima estate una vera e propria rivoluzione sul mercato. Sarà, infatti, durante la prossima finestra di calciomercato che i nerazzurri attueranno tutta una serie di cambiamenti, a cominciare proprio dalla loro linea di centrocampo.

Eccezion fatta per Marcelo Brozovic, calciatore che in questi ultimi mesi ha perso buona parte della fiducia che in passato nutriva da parte della propria dirigenza, continua a tenere banco anche la situazione Dumfries in casa Inter. Da tempo, ormai, l’olandese resta l’indiziato numero uno a dover dire addio anche se ultimamente, per via delle sue prestazioni al ribasso, è diminuita notevolmente la concorrenza che vantava inizialmente. Ad oggi, infatti, né Manchester United né tantomeno il Chelsea sono più sicure, come una volta, di voler ingaggiare l’ex Psv… Anche se è ancora tutto a vedere.

A onor del vero, infatti, la priorità da parte dell’Inter resta, sicuramente, quella di arrivare a ‘sbarazzarsi’ del classe ’96: calciatore che proverà a rimpiazzare nella prossima estate con un altro laterale di centrocampo. Oltre ai vari nomi riconducibili ai profili di Cuadrado, Malo Gusto e Buchanan – con quest’ultimo che resta in pole per il dopo Dumfries – era spuntata fuori anche la candidatura di Noussair Mazraoui, col seguente terzino destro che, pur essendo in uscita dal Bayern Monaco, rischia seriamente di approdare al Real Madrid e non più dalle parti di Milano.

Calciomercato Inter, altro che Mazraoui per i nerazzurri: può provarci seriamente il Real Madrid a 12 milioni

Pur essendo stato accostato all’Inter in tutti questi ultimi mesi, coi nerazzurri che hanno ad ogni modo posto il profilo di Buchanan in cima alle proprie preferenze, Noussair Mazraoui dovrebbe sì lasciare il Bayern Monaco a fine stagione per migrare altrove, ma col Real Madrid che, da un momento all’altro, potrebbe anche provare a tendere un’avanzata offensiva nei suoi confronti.

Potrebbero essere proprio i ‘Blancos’, infatti, ad avere la meglio per il calciatore. Questo, se non altro, per il fatto che le ‘Merengues’ restano tutt’ora alla ricerca di un nuovo rinforzo lì sulla destra da poter affiancare a Daniel Carvajal, ormai 31enne, come sua alternativa. Un suo addio da Monaco di Baviera appare ormai certo. Mazraoui, proprio per via del fatto che è ormai finito ai margini del Bayern, ha già annunciato recentemente un suo addio a fine stagione (il tutto, pur avendo un contratto con data di validità sino a giugno 2026). Considerando, infine, che il calciatore è stato acquistato meno di un anno fa a titolo prettamente gratuito, i tedeschi potrebbero finire per dire di sì di fronte ad un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro col Real Madrid che, a quel punto, finirebbe per avere la meglio.