Firma con l’Inter in arrivo: spunta la data della fumata bianca

L’Inter, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe chiuso la trattativa per il rinnovo di un tesserato in scadenza: c’è già la data della firma

A quanto pare l’accordo informale sarebbe già stato chiuso da tempo. E ora, fra non molto, arriverà la firma ufficiale: c’è anche una data. Stefan de Vrij, dunque, sarà ancora un calaciatore dell’Inter. Il difensore, che ha iniziato la sua carriera nel VV Spirit, e ha debuttato come professionista con il Feyenoord a diciassette anni, continuerà per altri due anni in nerazzurro.

Dopo aver trascorso cinque stagioni nel club dell’Eredivisie, e aver giocato nella Lazio, il nazionale olandese, arrivato a zero in nerazzurro, è pronto a mettersi ancora a servizio della causa interista, nonostante un’annata difficile, che lo ha visto spesso in panchina. Marotta è convinto che de Vrij possa essere ancora molto utile a Milano.

Il difensore olandese, in scadenza il prossimo giugno, ha valutato diverse offerte provenienti soprattutto dalla Liga, ma alla fine ha preferito rimanere in nerazzurro. Ecco dunque la notizia: dopo la finale di Coppa Italia, in programma a Roma il prossimo 24 maggio, Marotta punterà a chiudere definitivamente la trattativa con l’agente Federico Pastorello per il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij.

È infatti già in agenda un nuovo incontro che potrebbe essere quello risolutivo, almeno stando alle intenzioni già espresse dalle due parti in causa. Il difensore ha fatto capire di star bene in nerazzurro, e l’Inter non può permettersi di perdere un altro tesserato dopo l’addio a zero di Skriniar.

Firma de Vrij: c’è la data per l’ultimo incontro fra procuratore e dirigenza

Filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’affare. Il difensore, in questi mesi, non ha preso in seria considerazione altre proposte. Sappiamo che ne ha ricevute due, una di certo dal Villarreal. E l’Inter desidererebbe tenerlo in rosa, nonostante sia stato poco utilizzato da Inzaghi nell’ultima stagione. Stefan de Vrij è stato infatti scavalcato nelle gerarchie da Francesco Acerbi. Ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto da professionista.

I dirigenti nerazzurri hanno proposto all’ex Lazio un prolungamento biennale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali. La firma dovrebbe arrivare per una cifra un po’ inferiore ai 4 milioni di euro, in data posteriore alla finale di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport parla appunto di un incontro già fissato.

L’Inter ha trovato già qualche settimana fa un accordo di massima per il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij dopo aver offerto all’olandese un biennale a cifre gradite dal suo agente. Resta da capire se ci saranno bonus. In linea generale, però, il club nerazzurro ha deciso di confermare l’ingaggio attuale del difensore ex Lazio. E il giocatore avrebbe accettato l’offerta per rimanere in Serie A e in una squadra in cui si trova bene. L’incontro decisivo dovrebbe andare in scena, stando alle ultime indiscrezioni, dopo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Tutti gli altri rinnovi in sospeso

All’Inter mancano due punti per avere la certezza di un piazzamento in Champions per la prossima stagione. Con il quarto posto quasi in cassaforte, il club può quindi dedicarsi con più serenità alla questione dei rinnovi. La situazione più delicata è quella di Bastoni. Dopo de Vrij, sempre in difesa, filtra ormai ottimismo sul prolungamento di Alessandro Bastoni, in scadenza il 30 giugno 2024.

La richiesta del ragazzo è di 6,5 milioni l’anno, la proposta dell’Inter è invece di 5 milioni annui più bonus. Le parti non sono vicinissime ma c’è la volontà di chiudere.

Mentre in attacco Edin Dzeko potrebbe rimanere un altro anno all’Inter con un contratto da 5 milioni di euro. Poi si penserà anche al rinnovo di D’Ambrosio, che vuole chiudera la carriera in nerazzurro. Prima di tutto ciò, però, i nerazzurri devono blindare il quarto posto