Vola da De Zerbi: affare a un passo

L’Inter è pronta a dirgli definitivamente addio. Club e calciatore hanno già raggiunto un primo principio d’intesa. Nulla da fare per i nerazzurri col Brighton che è ormai in pole nell’affare

Già da un paio d’anni a questa parte, siamo stati abituati ad assistere a tutta una serie di trasferimenti a titolo prettamente gratuito. Pensiamo, ad esempio, ad Hakan Calhanoglu nel caso dell’Inter o a qualche altro nome come quelli di Andre Onana ed Henrikh Mkhitaryan.

A differenza del turco, infatti, approdato a Milano un anno e mezzo fa, sia l’ex Ajax che l’ex Roma hanno raggiunto la Lombardia nel corso della passata estate scatenando, sin da subito, qualche dubbio di troppo attorno a sé. Del primo si è, non a caso, parlato inizialmente di un calciatore col carattere, tendenzialmente, del tutto fuori dalle righe – discorso che tiene solo in minima parte – mentre nel caso dell’armeno vi è sorta fuori qualche incertezza iniziale legata all’età sempre più in fase avanzata di Mkhitaryan. A distanza di mesi, però, possiamo finalmente dirlo.

Sia l’uno che l’altro si sono rivelati due dei migliori colpi portati a termine da parte dell’intera dirigenza nerazzurra nella scorsa estate, con Marotta e Ausilio che si sono assicurati due dei calciatori risultati, poi, più decisivi in questa Inter (peraltro a titolo gratuito, lo ribadiamo). Ora, questa politica di marketing – oseremmo definirla così – sta, man mano, guadagnando sempre più terreno nel mondo del calcio ed è per questo che, Inter a parte, anche tanti altri club europei hanno deciso di adottare questo metodo del parametro zero.

Pensiamo, ad esempio, anche al Brighton di Roberto De Zerbi: club che, pur non avendo nomi del tutto altisonanti all’interno della propria rosa – eccezion fatta per il solo Alexis Mac Allister – è stato in grado sin qui di portarsi a ridosso della zona Europa di Premier League e che, in vista della prossima estate, è pronto a mettere sotto contratto un calciatore in scadenza che, peraltro, era stato accostato anche all’Inter. Svelato ora il seguente scenario di mercato.

Calciomercato, altro che Inter per Dahoud: c’è la Premier nel suo futuro col Brighton pronto a chiudere a zero

Stando, infatti, a quanto riferito da alcune fonti inglesi nelle ultime ore, il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto a portare a termine l’affare Dahoud.

Il tedesco, infatti, dispone quest’oggi di un contratto con data di validità sino a giugno 2023 assieme al Borussia Dortmund ed è perciò in scadenza. E’ stato proprio questo, non a caso, a far sì che numerosi club europei iniziassero a riporre sotto i propri radar il nome dell’ex Borussia M’Gladbach. Tra le tante società, vi è a maggior ragione il Brighton: club che è ad un passo dal chiudere definitivamente per Dahoud.

Pur essendo stato accostato all’Inter nel recente passato, seppur in maniera del tutto timida, fonti inglesi sostengono infatti che il club inglese ed il calciatore hanno già raggiunto un accordo verbale per il suo approdo a titolo gratuito in Premier League nel corso della prossima estate. Nulla da fare, perciò, per qualsiasi altra società che deve, ora, dire addio al giocatore che, quest’anno, non ha certamente mantenuto alte le proprie aspettative anche e soprattutto a causa di tutti gli infortuni rimediati in questa stagione.