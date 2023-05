Sorpresa Skriniar: tifosi Inter spiazzati

Skriniar vuol fare una sorpresa ai tifosi interisti, ma non è affatto detto che le sue intenzioni siano gradite al popolo nerazzurra. Il difensore slovacco, dopo il lungo oblio, è tornato a far parlare di sé

Milan Skriniar, qualche anno fa, aveva promesso che in caso di vittoria di Champions avrebbe cambiato il proprio nome all’anagrafe, diventando Inter Skriniar. L’Inter giocherà il 10 giugno quella finale, contro il Manchester City, e a sorpresa Skriniar potrebbe partecipare all’evento.

Inzaghi punta a recuperare Mhkitaryan per la finale. Ma oltre al centrocampista ex Roma anche un altro interista attualmente fermo ai box potrebbe rispuntare per la finale di Champions League. Pare infatti che Milan Skriniar voglia puntare al rientro in tempo per l’importante appuntamento.

Già da qualche giorno, il difensore si sta impegnando ad Appiano per recuperare dopo l’operazione alla schiena. Lo slovacco, promesso sposo del PSG, è fermo da marzo, e in teoria potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi in extremis.

In finale, l’Inter potrà schierare un panchina “allargata”: funziona così, in Champions. Quindi Skriniar, un po’ a sorpresa, potrebbe essere tra i convocati. Nulla è ancora scritto. Oltre alle ovvie valutazioni sul piano fisico e sulla condizione atletica, l’Inter dovrà anche soppesare il significato morale di una simile convocazione.

Da un lato, il giocatore potrebbe essere utile come ricambio, in situazioni limite. E di certo, il ragazzo vorrebbe essere presente in momento così speciale, anche per poter salutare in campo i tifosi prima del passaggio ufficiale al PSG, dall’altro la sua presenza potrebbe essere sgradita all’ambiente.

Skriniar prepara il rientro, ma la sorpresa potrebbe essere sgradita ai tifosi

In Turchia, dunque, potrebbe esserci anche Milan Skriniar, che sta facendo del suo meglio per recuperare dall’infortunio alla schiena e dal conseguente intervento chirurgico. Un po’ tutti i giornali sportivi italiani scrivono che il difensore slovacco potrebbe andare in panchina proprio in occasione della finalissima contro il Manchester City di Guardiola.

Ma ad Appiano i rapporti fra Skriniar e i compagni di squadra e i dirigenti non sembrano affatto distesi. Pochi giorni fa Beppe Marotta è tornato a esprimersi sul caso Milan Skriniar, lasciando intendere la propria contrarietà: “Voglio parlarne a fine stagione e raccontare come si sono svolti gli eventi. Ora un discorso del genere sarebbe inappropriato“, ha detto l’ad interista a proposito del difensore acquistato dall’Inter nel luglio 2017.

Eppure pochi giorni fa era stato da molti (anche su questo sito) annunciato che la stagione di Skriniar fosse praticamente finita. A fare la differenza, ora, è la motivazione del giocatore che vorrebbe partecipare alla prima finale di Champions League della sua carriera.

A Parigi, intanto, cresce l’ansia su un suo nuovo infortunio. Dal momento in cui ha firmato con il PSG, lo slovacco è incappato in troppi intoppi fisici, che lo hanno costretto a sottoporsi a un intervento alla schiena.

Un’ultima partita con l’Inter e poi sarà addio

Dopo la riabilitazione fisica in Francia, il difensore concentrerà tutti i suoi sforzi per provare a giocare un’ultima partita con l’Inter prima di andare in Francia. Skriniar vuole esserci alla finale di Champions League contro il City a Istanbul il 10 giugno. Questa sarebbe solo in parte una buona notizia per il PSG.

Potrebbe essere infatti una conferma che Skriniar possa tornare in forma prima dell’inizio della preparazione parigina per la prossima stagione. Ma dall’altro lato c’è chi teme che il giocatore possa forzare il recupero ed esporsi così a nuovi problemi fisici.

Magari il difensore potrebbe anche limitarsi a partecipare alla partita come semplice spettatore. Da vero e proprio ex, insomma. Sugli spalti dell’Ataturk si potrebbero rivedere molti volti noti già presenti nel derby di martedì sera. Molto probabilmente torneranno gli ex interisti Hakimi e Perisic, ma anche Materazzi e Sneijder. Intanto lo slovacco nella sua ultima storia su Instagram si è detto orgoglioso dei suoi compagni di squadra.

L’Inter non si scompone. Conterà ancora su Darmian, che finora ha fornito prestazioni strepitose da braccetto, alzando il livello della squadra e contribuendo in maniera decisiva alla costruzione di quel pressing alto voluto fortemente da Inzaghi.