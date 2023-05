Due ex sognano un ritorno all’Inter: nostalgia nerazzurra al Meazza

Tanti ospiti d’eccezione hanno tifato ieri sera per l’Inter al Meazza, e fra questi anche due ex nerazzurri, che si sono goduti al massimo il derby vinto con goal di Lautaro

Il ritorno della semifinale di Champions tra Inter e Milan è stato anche il giorno del ritorno a Milano per i due ex nerazzurri Achraf Hakimi e Ivan Perisic. Sui social sono tanti i commenti che celebrano la comparsa al Meazza dei due laterali, tornati a tifare Inter nel giorno più importante. Perisic e Hakimi si sono incontrati in tribuna, si sono parlati e si sono abbracciati. C’è poi un video dell’esultanza di Hakimi alla rete di Lautaro che, di certo, resterà nella storia.

I due grandi ex Ivan Perisic e Achraf Hakimi non hanno mai dimenticato il loro passato nerazzurro. Il croato segue sempre le partite dell’ex squadra in tv e si complimenta con i vecchi compagni sui social. Hakimi, ai Mondiali, ha gridato “Sempre forza Inter” durante un video dei festeggiamenti con il suo Marocco. Se potessero, visto come stanno andando le loro avventure a Londra e a Parigi, i due tornerebbero di corsa in nerazzurro, non è un mistero.

I tifosi interisti si saranno commossi vedendo i due ex abbracciarsi e sorridere. Pur essendo ancora vivo il ricordo dello Scudetto del 2021, ora l’Inter è andata al di là di quel traguardo: è in finale di Champions. Quindi, oltre alla nostalgia, i due laterali proveranno anche un po’ di invidia nei confronti degli ex compagni di squadra.

Hakimi e Perisic: i due ex al Meazza per tifare Inter

Il marocchino vuole lasciare Parigi per tornare al Real Madrid. Così almeno scrivono in Spagna. Sarebbe felice anche di tornare in nerazzurro, ma sa che l’Inter ha troppe difficoltà economiche per avvicinarlo. Già per il Real sarà difficile convincere il PSG.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Achraf Hakimi avrebbe intenzione di lasciare Parigi già al termine della stagione per approdare in Spagna. Il terzino, che ha vissuto una prima annata da protagonista nel PSG, ora è infelice. Il suo ultimo match in Francia è finito con una pesante espulsione e con la contestazione da parte dei tifosi.

Il Real Madrid è alla ricerca di un terzino destro capace di sostituire Carvajal. E in questo senso sogna il ritorno a casa dell’ex Inter. Ma il PSG non avrebbero intenzione di provarsi del terzino: il marocchino potrebbe partire solo a fronte di un’offerta superiore ai 60 milioni.

Anche l’esterno croato sembra infelice a Londra. Il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, e in Inghilterra lo danno via dal Tottenham già dal giorno dell’addio di Antonio Conte. Dunque anche per Perisic si parla di un possibile ritorno proprio all’Inter. Ma i nerazzurri difficilmente potrebbero pareggiare i 6 milioni di euro che il croato percepisce attualmente con gli Spurs. Dipende quindi dal giocatore. Persic potrebve anche essere disposto a compiere un sacrificio rinunciando a parte dell’ingaggio. Ma per far posto all’ex, l’Inter dovrebbe comunque cedere Gosens. E al momento non ci sono club interessari all’esterno tedesco.

Quest’inverno Gosens è stato cercato da un paio di club tedeschi, ma non si è voluto muovere. L’ex Atalanta crede ancora di potersi affermare a Milano. Ma davvero una sua cessione potrebbe aprire le porte ad un clamoroso ritorno di Perisic?