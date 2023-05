Cessione Onana, l’agente esce allo scoperto

Albert Botines, procuratore degli affari sportivi del portiere nerazzurro, sulle voci di mercato e il rapporto lavorativo con il club dopo l’ottima stagione disputata

L’Inter ha affidato ad André Onana le chiavi dello scettro della porta nerazzurra da diversi mesi a questa parte ormai. Una responsabilità enorme, posta tutte sulle sue rocciose spalle, eredità del capitano Samir Handanovic.

Eppure lui sembra non aver accusato colpi negativi. Anzi, sembra quasi essersi galvanizzato non appena le sue presenze e i minuti in campo sono aumentati a dismisura, grazie al meritato favoreggiamento del tecnico Simone Inzaghi.

Ora il portiere camerunese è anche protagonista della cavalcata incredibile dei nerazzurri verso la finale di Champions League ancora tutta da giocare ad Istanbul, contro una delle formazioni più ostiche d’Europa. La devastante macchina da guerra offensiva del Manchester City non potrà far altro che mettere in apprensione la difesa avversaria, con Onana che dovrà farsi trovare pronto. Quel che sarà dopo lo saprà soltanto la storia di questa competizione.

Intanto sulle sue tracce si sono messi anche altri club di Premier League, con sguardo lungimirante. A voler battere qualsiasi altra concorrente sul mercato estero. E sulle suo futuro ci mette una pezza il suo procuratore, Albert Botines, intercettato da ‘calciomercato.it’ nel corso della trasmissione streaming sulla piattaforma Twitch ‘TvPlay‘.

Onana top player: “Ci sono ancora quattro anni di contratto”

“Preferisco non trattare di mercato in questo momento, le voci sono normai“, ha anticipato Botines con fermezza. Anche perché, come noto, il percorso di Onana in nerazzurro promette decisamente bene, a lungo: “Abbiamo un contratto di cinque anni, ne mancano altri quattro. È concentrato sul finale di campionato e la finale di Champions, è molto tranquillo oltre che entusiasta. Del resto, gioca nella squadra più forte d’Italia“, ha poi aggiunto l’agente.

“Ha lavorato sodo per prendere il posto di Handanovic e ad Inzaghi piace molto“, ha insistito Botines, a voler suggellare il rapporto del portiere camerunese con il suo collega di reparto e colui che lo ha inserito attivamente nell’intricato meccanismo nerazzurro. Onana è il portiere numero uno dell’Inter e lo resterà per altro tempo ancora, secondo quanto confermato dall’agente e secondo le stesse speranze della dirigenza. Non resta che spezzare le convinzioni del Chelsea, vera interessata alle sue prestazioni e vicina al suo profilo nelle ultime settimane come potenziale acquisitrice per almeno 40 milioni di euro.