Inter venduta, annuncio esplosivo: “Chance aumentate”

Con la finale di Champions League, adesso Zhang ha aumentato le proprie chance per vendere bene l’Inter. Ancora non è chiaro cosa succederà, ma entro giugno prossimo potrebbero esserci importanti sorprese

“Abbiamo riportato l’Inter al top e finché saremo qui faremo il possibile per mantenere questi livelli“, ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang alla fine della semifinale di ritorno di Champions League. Alcuni tifosi hanno letto questa dichiarazione come una conferma della volontà del cinese di rimanere ancora presidente dell’Inter.

Altri, invece, hanno interpretato quel “finché saremo qui” come un indizio importante collegato a una possibile cessione. L’erede dell’impero Suning starebbe insomma mettendo le mani avanti, per far capire che non c’è alcuna certezza di una sua permanenza al comando del club.

Da un lato sembra che Zhang abbia le idee piuttosto chiare sul futuro, o almeno sui prossimi passi da muovere in vista della prossima stagione. Dopo aver confermato Inzaghi, pare che voglia rinnovargli il contratto. In più, si vocifera che voglia garantire all’Inter un calciomercato scoppiettante. Zhang, in pratica, avrebbe dato il via libera Marotta di investire 50 o più milioni. I soldi ci sono…

Dall’Europa sono arrivati più di 100 milioni di euro, e questo tesoretto non solo elimina l’esigenza di cessioni obbligatorie ma rende anche possibile qualche affare di livello in entrata. Ciononostante non si spengono le voci su un’imminente cessione del club. Con i traguardi in Champions League, il giovane Zhang non avrebbe fatto altro che accrescere il prezzo e di ottenere aumentate chance per piazzare l’Inter.

Chance aumentate per la vendita dell’Inter, l’idea di Paolillo

Il dirigente sportivo Ernesto Paolillo ha parlato TMW Radio dell’approdo dell’Inter in finale di Champions League e della possibile cessione da parte di Steven Zhang del club entro un anno. Secondo Paolillo la finale è un risultato importantissimo soprattutto per il bilancio della società. Oltre ai premi della UEFA, i nerazzurri si sono portati a casa anche l’incasso record del Meazza. “Il bilancio dell’Inter viene da una grande fatica per i debiti. Questo sposta e non poco”, ha spiegato l’intervistato.

Secondo il dirigente il cammino in Champions League ha portato nelle casse del club ricavi che all’inizio della stagione apparivano utopici, e ha cambiato il potere contrattuale di Zhang in un possibile affare di vendita. “Questo scenario non cambia ma aumenta le possibilità di vendere bene l’Inter. Le chance di sono aumentate con la finale. Il debito che c’è resta ed è a un tasso molto elevato. La necessità di vendere i nerazzurri resta”.

Il traguardo della finale non era affatto scontato mesi fa, così come la chiusura del buco nel bilancio. Ecco perché l’Inter gode ora di un surplus da poter investire. Liquidi utili per le sorti della società, ma anche per mantenere intatto il patrimonio tecnico del club, che è il valore principale che Zhang offre sul mercato.

Il pass per Istanbul ha portato da solo un assegno di 15,5 milioni supplementari. E queste entrate va pur aggiunto un altro 0,5 di market pool. Ma intanto gli advisor Raine Group e Goldman Sachs stanno intensificando il loro lavoro per il prossimo passaggio di proprietà. Resta ancora accesa l’ipotesi che porta a un investimento da parte di Investcorp.