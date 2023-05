Offerta quadruplicata e cessione inevitabile: 18 milioni per il sostituto

L’incredibile rilancio dalla Premier League potrebbe legare le mani di De Laurentiis, così il Napoli anticiperebbe l’Inter a caccia del sostituto ideale

L’Inter guarda con occhi attenti la sessione estiva di mercato. Perché sarà proprio quello lo scenario dove poter far fruttare tutte le qualità operative dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio alla ricerca di affari da cogliere. Specie in entrata.

Se infatti fronte uscite sono ormai certe quelle di Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Milan Skriniar, la dirigenza nerazzurra non è ancora certa a chi affidare l’eredità di questi esuberi. In particolare modo nel caso della difesa, con il centrale slovacco ormai indirizzato verso le sponde del Paris Saint-Germain e alle prese con un infortunio che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione in nerazzurro. Al suo posto sono stati tanti i profili sondati, eppure in molti hanno già preso strade alternative. Se non fosse per un’opzione ancora percorribile, fortemente seguita anche dal Napoli neo eletto Campione d’Italia.

Gli uomini di Luciano Spalletti hanno svolto un lavoro egregio in stagione vincendo il campionato di Serie A con diverse giornate d’anticipo e una consapevolezza notevolmente incrementata rispetto al passato, da poter sfruttare anche in Champions League il prossimo anno come una delle favorite. Sempre che il presidente Aurelio De Laurentiis compia le giuste scelte sul mercato.

Calciomercato, Inter sorpassata dal Napoli sul centrale di ripiego

Le attenzioni sono soprattutto rivolte alla situazione del centrale coreano Kim Min-Jae, obiettivo assoluto del Manchester United in Premier League. Secondo le ultime novità, il calciatore avrebbe già accettato l’ipotetica proposta di contratto derivante da una quadruplicazione dell’ingaggio attualmente percepito al Napoli sfiorando quasi 9 milioni di euro netti a stagione.

Ciò significherebbe che i ‘Red Devil’s potrebbero versare nelle casse del club partenopeo i 56 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria e non ci sarà modo di controbattere in alcun modo con una controfferta di spessore. Al suo posto, quindi, il ds Giuntoli potrebbe convincere il centrale Danilho Doekhi a sposare la causa azzurra per il prossimo futuro facendo un enorme salto di qualità rispetto alla sistemazione attuale all’Union Berlino, al quale spetterebbero circa 18 milioni di euro. Di conseguenza l’Inter sarebbe clamorosamente tagliata fuori dai giochi, tornando sul mercato per scavare tra i residui dei parametri zero una proposta ugualmente allettante come il giovane talento scuola olandese.