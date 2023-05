L’Inter chiude quattro trattative: annuncio ufficiale a fine stagione

Maxi investimento in arrivo da parte dei nerazzurri. Più di un colpo si appresta ora ad essere portato a termine dalla dirigenza della ‘Beneamata’, tutte le novità

Nonostante il campanellino d’allarme scattato in casa Inter qualche settimana fa, per via della qualificazione alla prossima edizione di Champions sino a poco tempo fa a fortissimo rischio, dalle parti di Appiano è finalmente tornato il sereno.

Oltre a trovarsi in finale di Coppa Campioni, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sta provando, al tempo stesso, ad arrivare fino in fondo a tutte le altre competizioni…Ed è proprio quello che ha fatto.

Ad essere sinceri, eccezion fatta per la Champions, l’Inter ha avuto anche la bravura e il merito di aver non soltanto alzato una Supercoppa al cielo già nello scorso gennaio contro il Milan, ma di essersi risollevata anche in campionato – riportandosi nuovamente al terzo posto – e conquistando, inoltre, la finale di Coppa Italia. Già quattro, quindi, le splendide soddisfazioni racimolate sin qui da parte di Lautaro e compagni.

Per il resto, proprio questi ultimi – nonostante tutte le critiche generali ricevute in questi ultimi tempi, per certi versi del tutto giuste – si troveranno a dover disputare, al termine di quest’annata, tutte le partite possibili.

Diciamo questo, infatti, proprio per via del fatto che – avendo i piedi dentro ogni qualsiasi competizione – l’Inter giocherà tutte le partite possibili di questa stagione. Questo vuol dire che, vada come vada, i nerazzurri avranno disputato: 38 gare in Serie A, 13 in Champions League, 5 di Coppa Italia e 1 di Supercoppa (un totale di 57 match, il massimo consentito insomma).

Ed ora, nel mentre gli attuali vice Campioni d’Italia in carica si trovano ancora impegnati a dover battagliare sul campo, da dietro le quinte, è la stessa dirigenza che sta già progettando il proprio futuro in vista della prossima stagione. Questo il motivo per cui, proprio questi ultimi, hanno già incominciato da tempo a portarsi avanti nella questione rinnovi.

Calciomercato Inter, non solo Bastoni: nerazzurri pronti a chiudere per i rinnovi di de Vrij, Calhanoglu e Dzeko

In casa Inter si pensa non soltanto alla faccenda Bastoni, difensore il cui rinnovo è ormai cosa fatta, ma anche alla situazione contrattuale di altri elementi nerazzurri, come ad esempio: Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko.

Il centrale natio di Casalmaggiore chiuderà, infatti, la pratica coi nerazzurri a fronte di un accordo da 5 milioni di euro netti a stagione sino a giugno 2028. Per il resto, così come Bastoni, anche altri calciatori di attuale proprietà dell’Inter sono prossimi a dover rinnovare assieme alla ‘Beneamata’. Vi è in primis Stefan de Vrij.

Il prolungamento di contratto dell’olandese è ormai, a tutti gli effetti, in dirittura d’arrivo. Il difensore centrale di piede destro – quest’oggi sostituto della piacevolissima sorpresa Acerbi – si appresta, infatti, a dover sottoscrivere assieme ai nerazzurri un biennale a cifre leggermente ridotte rispetto a quelle attuali, vale a dire poco al disotto dei 4 milioni.

Anche Calhanoglu non è affatto da meno in questo però. Per l’ex Milan si attende solamente l’ufficialità. Da tempo è stata trovata l’intesa per il prolungamento del turco: calciatore che è prossimo a porre la firma per un triennale con tanto di impennata sull’ingaggio. Il suo stipendio passerà, infatti, dai 5 milioni attuali ai 6.

E che ne è di Dzeko quindi? Anche il bosniaco, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultimo momento, firmerà il proprio rinnovo a fine stagione sulla base di un ingaggio che ruota attorno ai 4 milioni di euro. Le sensazioni sono quelle di poterlo vedere siglare un contratto annuale con tanto di opzione per una nuova ed ulteriore stagione.