Via libera da Barcellona: Inter-Roma improvviso

Può essere corsa a due per un centrale difensivo del Barça. Il duello rischia di diventare più avvincente del previsto, occhio al possibile affare estivo

Inter e Roma, così come il resto di tutte le altre squadre italiane e non solo, sono pronte ad andare all’assalto di tutta una serie di colpi nel corso della prossima estate. Le intenzioni restano, non a caso, quelle di provare a rinfoltire i propri reparti difensivi viste le rispettive situazioni.

Da un lato continua, infatti, a tenere vita la caccia all’erede di Milan Skriniar: colui che nella prossima finestra di mercato estiva, come ormai risaputo del resto, darà il proprio addio all’Inter per poter accasarsi a titolo gratuito al Psg. Dall’altra parte, invece, anche la Roma – altro club coi calciatori contati là dietro – tenterà in questi mesi imminenti di mettere a segno un nuovo colpo tale da potergli permettere di rinforzare la propria retroguardia.

I presupposti per far sì che entrambe compiano, quantomeno, un innesto difensivo per parte ci sono praticamente tutti ed è per questo che tra i tanti osservati speciali, che ben presto potrebbero finire per far gola sia ad Inter che Roma, potrebbe anche esserci un difensore di attuale proprietà del Barcellona che, tra l’altro, sia l’una che l’altra società hanno già avuto modo di poter osservare da vicino in tutti questi ultimi mesi.

Calciomercato, possibile lotta a due tra Inter e Roma per Umtiti: la situazione

Per via del fatto che Samuel Umtiti resta, ad oggi, da considerarsi pienamente fuori dai piani del progetto tecnico del Barça, sia Inter che Roma potrebbero ben presto, anche, provare a tendere un’avanzata offensiva nei confronti del francese nel corso della prossima estate.

Nonostante il contratto con data di validità sino a giugno 2026 assieme al Barcellona, siglato peraltro nel gennaio del 2022, i catalani hanno deciso di non fare affidamento su Umtiti nemmeno nel corso di quest’annata ricorrente ed è per questo che hanno deciso di cederlo nella passata estate al Lecce tramite la via del prestito a titolo temporaneo (il quale scadrà, per l’appunto, alla fine di giugno).

E’ stato proprio al fianco della formazione salentina, non a caso, che il classe ’93 ha potuto mettersi in evidenza racimolando non soltanto 22 presenze stagionali, ma anche dando un assaggio di tutte quelle che erano e restano le sue qualità (non per niente stiamo comunque parlando di un Campione del Mondo).

Entrando ancor più nel dettaglio ora, alcuni rumors di mercato riferiscono di un potenziale interesse manifestato da parte di Inter e Roma nei confronti dello stesso Umtiti: club che, lo ribadiamo nuovamente, già nei prossimi mesi potrebbero provare a scendere a qualche compromesso assieme ai ‘blaugrana’ per provare a strappar loro il difensore in questione. D’altra parte, pur non reputandolo al pieno centro del proprio progetto, è anche vero che il Barcellona, avendolo acquistato nell’ormai lontano 2016 dal Lione per la modica cifra di 25 milioni di euro, appare intenzionato a non scendere – quantomeno – al disotto della metà di quel prezzo. Necessari, dunque, nuovi ed ulteriori colloqui in quel caso.