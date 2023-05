Niente Inter, c’è il sì al Milan: Maldini pronto a chiudere

Offerto anche alla ‘Beneamata’ ma nulla da fare per i nerazzurri. Contatti già avviati tra calciatore e rossoneri con questi ultimi pronti a finalizzare l’affare

Nel corso della prossima estate, moltissimi club europei attueranno una vera e propria rivoluzione sul mercato, Inter e Milan incluse. Saranno, infatti, proprio le cugine rivali milanesi a rendersi due delle più grandi protagonista della finestra di calciomercato estiva che verrà.

Sia in un caso che nell’altro, infatti, pur non avendo una liquidità economica delle migliori, ci saranno Beppe Marotta, da una parte, e Paolo Maldini, dall’altra, che tenteranno di compiere numerosissimi investimenti. Questo è un discorso che vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Pur essendoci, da un lato, l’esigenza di sostituire a breve il futuro partente Gagliardini – colui che dirà addio a zero alla ‘Beneamata’ dopo il prossimo 30 giugno – dall’altra parte vi è, invece, il Milan: club che deve pensare a come sostituire il neo infortunato Bennacer.

E’ stato, infatti, proprio in occasione dell’Euroderby d’andata contro l’Inter che il centrocampista algerino ha accusato un vistoso problema al ginocchio e che l’ha poi costretto, a distanza di qualche giorno, a sottoporsi ad un intervento in artroscopia per via della lesione alla cartilagine.

Per tale motivo, l’ex Empoli resterà out, come minimo, per 6 mesi di tempo rischiando di rientrare in gruppo nel prossimo novembre e, tra l’altro, con la Coppa d’Africa che, proprio in quel breve lasso di tempo, sarà giunta ormai alle porte visto che si disputerà a gennaio 2024.

Questo il perché Paolo Maldini e i suoi devono, ora come ora, pensare a come sostituirlo al meglio e, nel frattempo, ecco che dalle parti di Milanello ha già incominciato a prendere piede più di una semplice idea di mercato: idea che rischia, seriamente, di non lasciare alcuna via di scampo all’Inter.

Calciomercato, altro che Inter per Loftus-Cheek: Milan pronto a chiudere, contatti già avviati

Pur essendo stato proposto all’Inter tramite un tentativo dei propri agenti negli scorsi mesi, a causa del suo contratto in scadenza assieme al Chelsea nel 2024 chiaramente, Ruben Loftus-Cheek appare ormai destinato a poter sì approdare in Italia ma in sponda Milan.

Il centrocampista classe ’96 è, infatti, da dover considerarsi, a tutti gli effetti, in uscita dai ‘Blues’. Proprio questi ultimi, non a caso, vista e considerata la scadenza presente nel suo contratto tra poco più di un anno, puntano a liberarsi del suo stipendio da 3,43 milioni di sterline già nella prossima estate. A tal proposito, il suo futuro pare dover essere, sostanzialmente, in quel del Centro Sportivo Milanello.

Ad essere sinceri, infatti, il Milan ha, già da un po’ di tempo ormai, avviato i contatti assieme all’intero entourage del calciatore con lo stesso Loftus-Cheek che, a quanto pare, avrebbe già dato piena disponibilità ai rossoneri dando il proprio sì ad un suo approdo in quel di Milano.

Come già anticipato del resto, pur essendo stato proposto all’Inter negli scorsi mesi, è ora il Milan a poter chiudere definitivamente per questa potenziale operazione con lo stesso Maldini che, visto e considerato il contratto del calciatore valido sino a giugno 2024 assieme al Chelsea, dovrà per forza trattare coi ‘Blues’ sulla base di un’operazione a titolo definitivo.