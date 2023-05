Ritorno Marotta alla Juve, la notizia che ‘gela’ gli interisti

Annuncio shock: “L’Ad nerazzurro potrebbe dire addio all’Inter per fare ritorno alla Juve, c’è qualcuno che lo rivuole”. Ora sì che la ‘Beneamata’ trema

Mai come in questa stagione, il futuro di Simone Inzaghi è apparso totalmente incerto. Complice qualche battuta d’arresto di troppo avvertita in campionato, già 12 per la precisione, il tecnico piacentino è stato più e più volte ad un passo dalla separazione con l’Inter, in molte di queste circostanze si è addirittura pensato ad un addio immediato.

Nonostante tutto e tutti, però, l’ex allenatore della Lazio – come già accaduto nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre scorso, dove era riuscito a farsi beffe del Barcellona in Champions League – ha saputo riprendere nuovamente in mano la situazione.

Inzaghi è, infatti, da punto e accapo riuscito a riprendere il controllo di tutto ed è per questo che, oltre ad aver portato l’Inter in finale di Coppa Campioni, ha poi saputo anche riportare i propri ragazzi tra le prime quattro della classe nella classifica generale di Serie A.

A prescindere dal ko di ieri maturato in quel dello stadio ‘Maradona’ contro il Napoli, i nerazzurri appaiono ancora in piena corsa per il treno Champions ed è proprio per questo che il futuro di Inzaghi non è più incerto come una volta, anzi, appare oramai già delineato del tutto.

Proprio in qualche recentissima intervista, infatti, sia il presidente Steven Zhang che l’attuale amministratore delegato nerazzurro, niente meno che Beppe Marotta, hanno ammesso di essere soddisfatti di quanto fatto da parte del tecnico piacentino alla guida dell’Inter ed è per questo che hanno già fatto sapere che Inzaghi resterà sulla panchina della ‘Beneamata’ anche in vista del prossimo anno.

Chi, invece, pare non ancora del tutto certo di una permanenza in nerazzurro, quello pare poter essere proprio l’ex dirigente della Juventus: proprio con quest’ultimo che, nelle scorse ore, è stato riaccostato nuovamente al fianco della ‘Vecchia Signora’. Svelato ora l’annuncio che sta mettendo in fortissima apprensione l’intero ambiente Inter.

De Maggio shock: “Marotta potrebbe andar via dall’Inter. C’è qualcuno che vuole riportarlo alla Juventus”

Il noto giornalista Valter De Maggio, volto che lavora ormai da anni per ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, è intervenuto in diretta dagli studi di ‘Pressing‘ rilasciando un’importantissimo annuncio su quello che potrebbe essere il futuro di Beppe Marotta.

Il giornalista professionista ha, infatti, ammesso che l’avvenire dell’attuale Ad nerazzurro risulta più complesso di quanto non sembri. Tra le tante ipotesi, non è da escludere un suo potenziale addio dall’Inter a fine stagione ed è per questo che ha ammesso: “Non sono così certo che Marotta rimanga all’Inter anche per il prossimo anno. Io, personalmente, credo che potrebbe anche andare via già in estate. Mi giunge voce che qualcuno voglia riportarlo alla Juventus“.

Ad ogni modo, però, nonostante questa clamorosa indiscrezione di cui De Maggio riferisce, Beppe Marotta ha sempre e comunque smentito, in ogni modo, un suo eventuale ed ipotetico ritorno in quel di Torino. Non a caso, a parlare chiaramente è proprio il contratto che lo vede legato attualmente all’Inter, quest’oggi con data di validità sino a giugno 2025.