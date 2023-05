‘Due per due’ Inter sul mercato: fissato il blitz

L’Inter pensa al mercato puntando soprattutto su giovani italiani di belle speranze: nel caso di due cessioni eccellenti, Marotta ha pronto il blitz per strappare due pezzi pregiati all’Empoli

La Gazzetta dello Sport parla di un possibile summit in agenda tra Inter ed Empoli. Pare che Marotta voglia rinforzare l’Inter con due giovani e che sia dunque pronto al blitz. Se partiranno sia Onana che Gosens, l’ad nerazzurro vorrebbe sostituirli con Vacario e Parisi.

Tra l’Inter e l’Empoli ci sarebbe già un appuntamento, da consumarsi dopo la finale di Coppa Italia dei nerazzurri contro la Fiorentina. Marotta vuole parlare di portieri e terzini sinistri, dato che l’Inter potrebbe privarsi in estate di André Onana (fortemente corteggiato dal Chelsea) e di Robin Gosens (che non ha mai convinto a Milano, e potrebbe tornarsene in Bundesliga).

Pare che nell’ultimo contatto della scorsa settimana il Chelsea abbia confermato all’Inter l’interesse per Onana, spingendo però per l’inserimento nella trattativa di qualche esuburo: i Blues devo snellire la rosa, a questo punto davvero troppo folta, prima di acquistare ancora.

L’Inter non vorrebbe privarsi di Onana, che è stato uno dei grandi protagonisti della stagione, soprattutto in Champions. Ma a fronte di una possibile plusvalenza vicina ai 50 milioni, si potrebbe pure cambiare idea.

Blitz per i due empolesi: l’Inter si organizza

Poi c’è la questione Gosens. Il tedesco ha mostrato impegno e passione per i colori interisti, ma non ha dato in termini tecnici e di risultati quello che ci si aspettava da lui. Quindi è sul mercato. Di fronte a un’offerta da 18-20 milioni, Marotta lo impacchetterebbe e lo manderebbe via.

E qui scatta il blitz del dirigente dell’Inter per bloccare due possibili sostituti. In porta, si sa, Guglielmo Vicario è l’erede designato di Onana. Vicario gradirebbe la destinazione, e anche Inzaghi sembra favorevole. Va solo deciso il prezzo. L’Empoli vorrebbe 20, l’Inter vorrebbe spendere al massimo 15.

Napoli e Roma sono i club italiani maggiormente interessate al portiere classe 1996. Poi, negli scorsi, vari club stranieri hanno mandato i loro osservatori a visionarlo in più occasioni.

Piace anche Fabiano Parisi, perfetto secondo Inzaghi come sostituto di Gosens. Nato a Solofra, in provincia di Avellino, Parisi è figlio d’arte: anche suo padre Carmine era un calciatore. Il terzino è bravo nell’interpretare il ruolo a tutta fascia e ha già dimostrato di potersela cavare egregiamente in Serie A.

L’Inter lo segue da parecchio tempo, e con parecchio interesse: Ausilio lo avrebbe voluto acquistare già l’anno scorso. Anche per lui bisognerebbe sborsare sui 15 milioni. Un po’ troppi, secondo i parametri della dirigenza. Quindi si cercherà di abbassare le pretese dell’Empoli con qualche contropartita.

Handanovic in campo e vicino al record di un grande ex

Chi sembra di certo destinato a salutare l’Inter e la sua porta è Samir Handanovic. Lo sloveno dovrebbe però dovrebbe essere protagonista di un ultimo grande appuntamento con la maglia nerazzurra.

Non ci sono infatti grandissimi dubbi di formazione riguardo alla formazione che Inzaghi schiererà domani all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. Ci sarà un cambio fondamentale in porta, dove Samir Handanovic collezionerà la presenza numero 454 con l’Inter.

🎥 #Inter – L’allenamento di rifinitura dei nerazzurri alla vigilia della finale di #CoppaItalia: mister #Inzaghi, come succede spesso, tra i primi a entrare in campo #FiorentinaInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/o0Dy1iEmHs — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 23, 2023

In questo modo il portiere sloveno arriverà a -1 da Ivan Cordoba, a oggi decimo nella classifica dei giocatori con più presenze nella società nerazzurra. Un bel traguardo. Ma occhio a non incaponirsi e a volergli farlo entrare a tutti i costi nella top 10! Non è il momento. Lo sloveno è all’Inter dal 2012, e per tanti anni è stato uno dei giocatori più forti in rosa. Va ringraziato e rispettato, sempre.