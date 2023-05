Mkhitaryan-Inter dimensione perfetta, l’agente: “Spero rinnovi”

Le dichiarazioni di Rafaela Pimenta, agente del calciatore armeno, a una decina di giorni dall’epilogo di Champions League tra permanenza, rinnovo e futuro all’Inter

Il prossimo 10 giugno la finale di Champions League tra Manchester City e Inter ruberà la scena mediatica internazionale. Il sogno della vittoria della massima competizione europea per club, ritenuto ancora oggi tra i trofei più prestigiosi e ambiti al mondo, rifulge negli occhi dei suoi protagonisti. A Milano non costa nulla. Istanbul dista migliaia di chilometri, ma con il cuore e la testa i tifosi sono vicini centimetri ai propri beniamini. Il clima si scalda, la tensione cresce.

Ma qualsiasi sia il risultato conclusivo, l’Inter potrà dirsi orgogliosa del percorso compiuto. Sin dalla fase a gironi, passando attraverso avversarie di enorme caratura internazionale. E tra le gioie di una stagione nient’affatto da gettar via come molti hanno voluto lasciar credere, c’è lui.

Mezz’ala o fantasista, rapisce e colpisce. Con qualità, sacrificio, grinta. Nonostante l’età non più florida, Henrikh Mkhitaryan sa il fatto suo. Segno dell’esperienza accumulata in una carriera di successi. Per il gruppo nerazzurro e per Simone Inzaghi il suo apporto è stato fondamentale. E la sua agente, Rafaela Pimenta, si augura che possa esserlo ancora per molto altro tempo.

Inter, parola della Pimenta: “Henrikh si trova bene con questi colori”

Intervistata da ‘calciomercato.com’ in esclusiva, la Pimenta ha raccontato così le sue sensazioni iniziali a seguito del piccolo problema muscolare accusato nel corso dell’ultima semifinale contro il Milan: “L’ho sentito in questi giorni ed appare sereno, dovrebbe riuscire a recuperare la condizione fisica entro la finale“.

“Che possa firmare o meno il rinnovo con l’Inter? Dovete chiederlo a loro, ma spero che succeda. Si trova bene con questa maglia, a Milano. Penso che la qualità delle prestazioni non dipendano soltanto dal giocatore ma anche da come egli si trovi in quell’ambiente. Lui all’Inter sta bene“, ha poi aggiunto la Pimenta. Con la consapevolezza che da parte sua e dell’armeno c’è massima apertura per chiacchierare sulle prospettive future di una risorsa estremamente efficace. Intanto ci si aspetta che torni in gran forma per l’epilogo tanto atteso. Il City è alle porte.