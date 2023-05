Colpo di scena: ‘scambio’ e colpo Scamacca

I nerazzurri restano ancora sulle tracce del bomber italiano. Attenzione all’affare tramite contropartite tecniche più soldi dove ad andarci di mezzo è proprio l’Inter

I nerazzurri, in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, continuano a tenere sotto i propri radar anche il nome dell’ex centravanti del Sassuolo.

E’ ormai passato un anno dal momento in cui Gianluca Scamacca ha, temporaneamente, detto addio al campionato di Serie A per poi trasferirsi in quello della Premier League.

Ad essersi preso la briga di ingaggiarlo è stato proprio il West Ham, club che per strapparlo ad una folta concorrenza, ha sborsato fuori la bellezza di 30,5 milioni di sterline, poco meno di 36 milioni di euro per intenderci.

Non c’è stato nulla da fare, infatti, né per l’Inter – società che lo ha sempre visto come un piano B per il proprio attacco – né per qualsiasi altra formazione che, nel corso della passata estate, aveva mostrato segnali di interessamento nei confronti del classe ’99.

C’è da dirlo però. Sin qu, l’esperienza vissuta da Scamacca in Inghilterra è stata alquanto deludente.

Il centravanti ‘made in Italy’, oltre ad aver totalizzato sole 23 presenze ed appena 6 reti tra Premier League e Conference, ha inoltre racimolato tutta una serie di infortuni al fianco degli ‘Hammers’ e che, di fatto, non gli hanno permesso di trovare la giusta continuità.

Per lui, infatti, nel corso della prossima estate sarà, con ogni probabilità, addio. Diversi i club che continuano a tenere sott’occhio la sua situazione, Inter inclusa.

Oltre ai nerazzurri, però, c’è anche un altro club di A che appare fortemente interessato a Scamacca e che, ben presto, potrebbe anche finire per pensare ad uno scambio alquanto intrigante.

Calciomercato, la Salernitana pensa allo scambio Dia-Scamacca più 22 milioni: ad andarci di mezzo è l’Inter

Così come Scamacca, anche il nome di Boulaye Dia – per via della sua strepitosa annata condotta in Italia dove ha già totalizzato 16 reti e 6 assist al fianco della Salernitana – è finito per fare gola all’Inter.

La notizia sconfortante per Marotta è, però, che il centravanti senegalese piace fortemente anche al West Ham: motivo per cui, una volta riscattato il classe ’96 dal Villareal, la Salernitana potrebbe finire per proporre agli stessi inglesi uno scambio con Scamacca.

Una volta avvenuto, infatti, il riscatto del centravanti dal ‘Sottomarino giallo’ – operazione che si concluderà sui 12 milioni, commissioni escluse – i campani potrebbero, da quel momento in poi, finire per proporre agli spagnoli 20-22 milioni di euro più il cartellino di Boulaye Dia in cambio dell’ex Sassuolo.

In quel caso, il presidente Iervolino e compagnia, finirebbero per acquisire i diritti sulle prestazioni sportive di Scamacca grazie alla formula del prestito più diritto di riscatto.

C’è anche da considerare, però, il fatto che il classe ’99 – oramai vicinissimo all’addio dal West Ham – gradirebbe approdare in un club dal blasone maggiore rispetto a quello della Salernitana.

Comunque sia, nel caso in cui questa presunta operazione di mercato dovesse seriamente concludersi, a rimetterci sarebbe proprio l’Inter: club al quale, come già accennato, è stato accostato sia il nome di uno che dell’altro centravanti per l’attacco nerazzurro che verrà.