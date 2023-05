Probabili formazioni Fiorentina-Inter: Lukaku, scelta fatta

Inzaghi ha deciso l’attacco in vista della finale di Coppa Italia di questa sera. Svelate le possibili mosse anche da parte del tecnico della ‘Viola’

Fiorentina e Inter tornano ad affrontarsi faccia a faccia per la terza volta in questa stagione: in questa circostanza, però, non in campionato bensì in Coppa Italia.

La formazione di Italiano, così come quella di Inzaghi, giungono a questo importante confronto con il giusto mix di carica avendo da poco, non a caso, ottenuto la matematica certezza di dover disputare due finali ciascuno nell’arco delle prossime settimane.

Sia Fiorentina che Inter, infatti, sono in forte trepidazione per via del fatto che, oltre a quest’ultimo atto di Coppa Italia, dovranno a breve mettere piede anche nelle finali, rispettivamente, di: Conference e Champions League. Massima concentrazione, dunque, sia per l’una che per l’altra formazione.

In caso di trionfo odierno, la ‘Viola’ arriverebbe ad assicurarsi così il suo primo trofeo stagionale a differenza della ‘Beneamata’ che, nel caso in cui dovesse imporsi sui loro rivali di stasera, arriverebbe a mettersi in tasca la sua seconda coppa di questa regular season (dopo quella della Supercoppa ottenuta nello scorso gennaio).

Ecco svelate, nel frattempo, le possibili mosse dei due tecnici per la finale di questa sera.

Inzaghi si affida a Lautaro dal 1′: Dzeko al momento in vantaggio su Lukaku. La probabile dell’Inter

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, appare pronto a poter riconfermare da punto e accapo la coppia d’attacco che si è vista, sin dagli attimi iniziali, nel doppio Euroderby con il Milan: vale a dire Lautaro–Dzeko.

Saranno, con ogni probabilità, loro due a far nuovamente coppia là davanti…Ma partiamo dal principio. Il tecnico piacentino ha deciso di tornare a schierare nuovamente tra i pali Samir Handanovic.

Sarà lui, infatti, a comandare la propria retroguardia difensiva col terzetto di difesa che dovrebbe comporsi dei tre elementi: Darmian, Acerbi e Bastoni.

Sulle due corsie laterali, invece, torneranno a piazzarsi nuovamente Dumfries e Dimarco dopo che Inzaghi ha deciso, nello scorso turno di campionato, di dare loro un po’ di fiato schierando dal primo Bellanova e Gosens contro il Napoli.

A centrocampo, i nerazzurri devono ancora fare i conti con l’assenza di Mkhitaryan: motivo per cui si rivedrà nuovamente la BBC. No, non si tratta di: Barzagli, Bonucci e Chiellini bensì del trittico Barella–Brozovic–Calhanoglu.

In attacco, infine, come già accennato del resto, Dzeko appare in leggero vantaggio su Lukaku nonostante l’ottimo momento di forma di ‘Big Rom’. Fronte Fiorentina ora.

Italiano pronto a cambiare tutto l’undici iniziale rispetto a quello visto in campo col Torino: la probabile per l’Inter

Nello scorso turno di campionato – disputatosi contro il Torino – il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha deciso di dare fiato a gran parte dei propri elementi in vista della finale di Coppa Italia di questa sera schierando, di fatto, un undici del tutto inedito.

Rispetto a quell’assetto visto in campo coi ‘granata’, il tecnico della ‘Viola’ è, praticamente, pronto a cambiare l’intero undici iniziale in vista di quest’ultimo atto di Coppa Italia.

Tra i pali tornerà, infatti, Terracciano mentre dinanzi a lui dovrebbero piazzarsi: Dodo, Milenkovic, Ranieri (a discapito, nel caso, di Martinez Quarta) ed il capitano Biraghi, ex della gara.

Sulla linea mediana, invece, dovrebbe rivedersi dal 1′ il duo Amrabat-Castrovilli (con quest’ultimo in leggero vantaggio su Mandragora) con Bonaventura che dovrebbe agire un po’ più davanti a loro provando a mettere in moto i due esterni d’attacco, Nico Gonzalez e Ikone, più la prima punta Cabral.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All: Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi

ARBITRO: Irrati della sez. di Pistoia

Come e dove poter assistere a Fiorentina-Inter: tutte le modalità

La sfida di questa sera, Fiorentina-Inter, in programma alle ore 21 in quel dell’Olimpico’ e valida per la finale di Coppa Italia, verrà trasmessa in chiaro direttamente su Canale 5 oppure potrà essere seguita in streaming su Mediaset Infinity.

In quest’ultimo caso si potrà prendere visione alla partita – tramite l’applicazione che vi abbiamo appena sopracitato – su smartphone, pc, tablet e tutti i dispositivi compatibili.