Cessione Inter, sta succedendo davvero: “In città per spiegare il progetto”

Tengono banco le voci di cessione delle quote societarie dell’Inter in mano a Zhang, ma spunta il dettaglio di mercato che allontana definitivamente uno dei potenziali investitori

La stagione volge al termine con la consapevolezza di aver fatto del proprio meglio, sotto il profilo dei risultati sportivi maturati e sotto quello gestionale delle risorse economiche. Ma l’Inter, più di qualunque altro club di Serie A, ha voglia di continuare a ribaltare il trend negativo che l’aveva investita nel periodo pandemico che ha causato gravi perdite in bilancio.

E per farlo sono necessarie mosse di mercato ben oculate per massimizzare i ricavi, mentre crescono le voci sulla possibile cessione delle quote societarie nerazzurre da parte del presidente Steven Zhang in favore di investitori esteri.

A partire da Investcorp, fondo del Bahrain primo in graduatoria e dalle risorse enormi, passando per una cordata statunitense non meglio identificata con cui anche Goldman&Sachs avrebbe avuto relazioni in passato. Senza contare che resta aperta anche la pista Oaktree, detentrice di una clausola secondo la quale nel caso in cui l’Inter non riuscisse a smorzare l’impatto del debito generato allora le quote finirebbero di diritto nelle mani dell’istituto di credito.

Radrizzani spinge forte sulla Samp, Inter fuori contesto

Per Zhang, però, ogni voce è a sé stante e non rappresenta una ‘minaccia’. Il prezzo di vendita dell’Inter è di almeno un miliardo di euro, ma non ha alcuna fretta di muovere passi avanti. La sua posizione è salda e il suo sogno sarebbe quello di portare ancora più in alto questo gruppo vincente in futuro. Nulla da fare, dunque, anche per un altro importante socio investitore che nelle passate settimane era stato accostato all’Inter.

Si tratta di Andrea Radrizzani, già patron del Leeds United e fortemente interessato ad investire anche in un club italiano. L’imprenditore nostrano non avrebbe fatto più fede alle avances a tinte nerazzurre per fiondarsi sul progetto di ricostruzione della Sampdoria, nei confronti della quale sono stati lanciati segnali importanti.

“Siamo giunti a Genova per conoscere personalmente il Consiglio di Amministrazione, per raccontare loro il nostro background imprenditoriale nel mondo dello sport. Vogliamo dare un’idea importante con il nostro progetto di riqualificazione, siamo ambiziosi. Con la consapevolezza di dover dare molto ad un club tanto storico, sollecitato dall’affetto dei suoi tifosi che rappresentano un patrimonio inestimabile“, ha dichiarato lo stesso Radrizzani in un recente intervento per ‘Il Secolo XIX’.