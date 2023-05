Intesa a 25 milioni di euro: l’Inter vicina a chiudere

By

I nerazzurri lavorano costantemente su qualsiasi fronte. L’obiettivo è quello di strappare il sì della società in questione entro l’inizio della prossima stagione

Rei di aver sollevato al cielo la seconda Coppa Italia consecutiva dell’era Inzaghi in nerazzurro, l’Inter guarda ora al futuro e prova a portarsi avanti su qualsiasi fronte.

L’obiettivo resta, infatti, quello di trovare quanto prima possibile un main sponsor che possa rivelarsi all’altezza, visto e considerato quanto accaduto con Digitalbits negli scorsi mesi.

In più e più occasioni, come ormai risaputo del resto, la società che da anni opera nel mondo delle criptovalute non ha provveduto, negli scorsi mesi, a versare nelle casse dell’Inter gran parte delle somme di denaro che erano state pattuite inizialmente.

Dopo tutta una serie di tira e molla, poi, l’Inter – così come la Roma, altra società che era in possesso di un contratto assieme a Digitalbits – ha deciso immediatamente di rimuovere la scritta di quel determinato main sponsor dalle proprie divise.

A onor del vero, questa vicenda andava avanti da un bel po’ di tempo, con la ‘Beneamata’ che, non a caso, dopo un primo consulto tra loro, decise di rimuovere in seguito il nome di tale azienda dalle maglie della Primavera e della squadra femminile.

Fatta tutta questa serie di premesse, insomma, più trascorrono i giorni e più si faviva per i nerazzurri la necessità di dover sottoscrivere, al più presto, un nuovo accordo con un altro e futuro main sponsor.

Nelle scorse settimane, era emerso fuori il nome della compagnia Turkish Airlines ma ecco che, una volta giunti a questo punto, pare esserci una loro e nuova diretta concorrente.

Inter, è caccia al main sponsor: nel frattempo spunta fuori anche Qatar Airways

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Tuttosport’ nelle ultime ore, Qatar Airways pare essersi portata avanti nei colloqui riguardanti la questione main sponsor assieme all’Inter.

Il quotidiano appena sopracitatovi, per l’appunto, riferisce che è proprio questa compagnia di voli l’interlocutore più avanzato nelle discussioni riguardanti la ricerca del nuovo sponsor di maglia della ‘Beneamata’.

Sia chiaro. Momentaneamente non è ancora stato sottoscritto alcun tipo di accordo anche perché, proprio come appreso da Interlive.it, pare esserci Turkish Airlines in pole a discapito, quindi, dell’altra compagnia aerea di Doha.

Ciò che è certo, invece, è il fatto che l’Inter resti alla costante ricerca di un determinato main sponsor.

Qual è l’intento da parte dei nerazzurri? Sicuramente quello di arrivare a chiudere un accordo che possa garantirli una cifra pari almeno a 20-25 milioni di euro a stagione.