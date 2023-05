Nuova proposta in arrivo: non solo Scalvini sul tavolo

Agenti già al lavoro. Il nome di un altro calciatore della ‘Dea’ potrebbe finire per rimbombare presto dalle parti della sede situata in ‘Viale della Liberazione’

Nella serata di oggi, l’Inter tornerà a mettere nuovamente piede in campo, questa volta in occasione della gara valida per la 37esima giornata di Serie A, e lo farà con l’Atalanta.

Sarà, infatti, questa sera alle ore 20:45 che i nerazzurri scenderanno in campo contro la squadra di Gian Piero Gasperini per provare a chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions.

Alla formazione di Inzaghi basta anche un solo punto per ottenere la matematica certezza di partecipare alla prossima edizione della Coppa Campioni. Una gara dove, a onor del vero, ci si gioca molto e in cui entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia.

Tra i ventidue indiziati a poter scendere in campo dal 1′ vi è non soltanto il centrale bergamasco Giorgio Scalvini, osservato speciale dell’intera dirigenza dell’Inter, bensì anche un altro calciatore della ‘Dea’ che ben presto potrebbe, anche, finire per diventare oggetto di discussione all’interno della sede situata dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Di chi stiamo parlando? Sicuramente di Marten de Roon: centrocampista che si trova in Italia dall’ormai lontano 2017 e che, tramite un tentativo dei proprio agenti, potrebbe – eventualmente – finire per essere offerto anche all’Inter. Svelati i possibili scenari.

Calciomercato Inter, può spuntare fuori l’idea de Roon per la mediana: possibile assist in arrivo da parte degli agenti

Pur non essendo mai stato un centrocampista che, nelle proprie armi, possiede il vizio del gol, Marten de Roon ha saputo come rendersi utile per l’Atalanta, anche dal punto di vista realizzativo, in tutti questi ultimi anni.

Proprio nelle ultime due stagioni, infatti, l’olandese è stato in grado di mettere a referto 3 reti per ciascuna di queste due regular season migliorando, peraltro, il suo attuale score servendo 2 assist in più per i propri compagni rispetto all’annata scorsa.

A prescindere da questo, però, non è di ciò che vogliamo parlarvi quest’oggi. Se non altro, per il semplice fatto che lo stesso de Roon, tramite l’ausilio ed il supporto dei propri agenti, potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter.

I suoi intermediari potrebbero, infatti, finire per sponsorizzarlo alla ‘Beneamata’ nelle vesti di potenziale erede di Gagliardini, quest’ultimo chiamato all’addio ormai certo a giugno a parametro zero.

Apriamo parentesi. Momentaneamente non c’è ancora alcun minimo d’interesse da parte dell’Inter nei confronti di de Roon, anche se il calciatore in questione potrebbe, magari, tornare utile alla squadra di Inzaghi sia nelle vesti di play-maker e, volendo, anche da mezz’ala di rottura (come riserva di Barella nel caso).

Come valore di mercato siamo attorno ai 10 milioni di euro e, una volta fatta questa premessa, per l’ex Middlesbrough potrebbe trattarsi dell’ultima spiaggia per poter, eventualmente, approdare un giorno in una big.

A poter agevolare questa presunta operazione di mercato potrebbero essere gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società.