Idea El Shaarawy: l’Inter pronta allo sgambetto al Milan

Al Milan, in tanti sarebbero felici di riaccogliere El Shaarawy, ma l’idea avrebbe senso solo gratis. E lo stesso potrebbe valere per l’Inter, pronta a sondare il trentenne nato a Savona

Innanzitutto bisognerà capire come si comporterà la Roma nei confronti nell’attaccante destro, adattabile a più ruoli offensivi… TuttoSport, qualche giorno fa, ipotizzava appunto un possibile addio a zero per Stephan El Shaarawy, con trasferimento in un nuovo club italiano. O nella vecchia squadra, in cui ha militato dal 2011 al 2015, e cioè il Milan, o nell’Inter, sempre alla ricerca di parametri zero.

Il Faraone è stato un giovane talento del calcio italiano e una precocissima meteora, ma ha saputo riabilitarsi tornado alla Roma dopo tre anni in Cina (dove beccava 16 milioni di euro netti all’anno). Presto compirà trentuno anni, ma può ancora dare tanto in termini di impegno e classe al calcio italiano. Lo sa Maldini e lo sa anche Marotta.

Sembra che El Shaarawy voglia rimanere a Roma, ma Thiago Pinto non si è fatto ancora vivo. Ecco perché sia il Milan che l’Inter potrebbero muoversi. El Shaaraawy è una buona idea per entrambi i club: è italiano, svincolato, pronto a sacrificarsi, a starsene buono in panchina e a offrire la sua duttilità tattica e la sua esperienza alla squadra.

Il giocatore ha comunque fatto intendere di voler dare la priorità alla Roma: aspetterà fino all’ultimo, più o meno fiducioso di trovare un accordo. A oggi prende 3,5 milioni a stagione. Pinto vorrebbe offrirgliene 2,5.

“Dopo il campionato e dopo la coppa ci metteremo a parlare per il rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni, ma ora sono concentrato sulle partite che mancano, come lo siamo tutti, e basta“, questo ha dichiarato Stephan El Shaarawy nel post partita di Roma-Salernitana.

Rinnovo El Shaarawy, il Milan e l’Inter monitorano la situazione e non scartano l’idea

Lunedì scorso, contro la Salernitana, Stephan El Shaarawy ha ritrovato sia la titolarità che il goal. E ora vorrebbe trovare pure anche qualcos’altro, e cioè un’offerta di prolungamento di contratto da parte della Roma. I colloqui ci sono stati, senza però arrivare mai a un accordo. O Il Faraone abbassa le pretese, o la Roma potrebbe anche decidere di lasciarlo andare.

Il Milan potrebbe farsi avanti per primo. Ma Beppe Marotta potrebbe tentare il calciatore puntando sul fatto che la storia d’amore fra l’italo-egiziano e i Diavoli sia finita piuttosto male. Stephan, prima di essere ceduto dal Milan, fu molto criticato e poi messo ai margini. E probabilmente non se ne è dimenticato.

José Mourinho ha stima per il trentenne di origini egiziane, ma non vuole esporsi, perché ancora non ha deciso quale sarà il suo futuro. Dipende anche dai risultati. Vincere l’Europa League avrebbe un peso decisivo un po’ per tutti, e soprattutto per la società. Portando a Roma il trofeo, Mourinho potrebbe anche decidere di continuare con i giallorossi. D’altra parte, però, i riflettori di nuovo accesi sullo Special One potrebbero richiamare qualche top-club, come il PSG.

A Roma si parla di un Mourinho stanco. C’è un bel rapporto fra il portoghese e la città. Il tecnico si è anche affezionato molto ai tifosi, ma pare che sia stufo di avere a che fare con la dirigenza e soprattutto con la proprietà americana. In effetti, negli ultimi giorni, tutti hanno notato un po’ di gelo fra l’allenatore e la società.

Se Mou dovesse andar via, potrebbero chiedere la cessione molti pezzi pregiati. Dybala è ancora in bilico. Su di lui ci sono un po’ di squadre di Premier e il Milan. Poi c’è Smalling, che dopo tante chiacchiere, non ha ancora rinnovato.