Correa alla Fiorentina: ‘idea’ scambio clamoroso

Il ‘Tucu’ potrebbe venir offerto a sorpresa alla ‘Viola’. Questa l’idea tra contropartite che a breve potrebbe prendere vita sull’asse Milano-Firenze

Se c’è un calciatore, su tutti, che ben presto potrebbe dire addio alla ‘Beneamata’ nel corso della prossima estate, quello è sicuramente Joaquin Correa, infortunatosi di nuovo e ora a rischio per la finale Champions di Istanbul.

In quest’ultimo anno e mezzo trascorso a Milano, infatti, il ‘Tucu’ ha ampiamente deluso le aspettative non soltanto per via di quanto fatto vedere in campo (dove in pochissime circostanze ha saputo rendersi utile) ma anche per un altro motivo.

In quest’esperienza milanese, Joaquin Correa ha racimolato, per dipiù, la ‘bellezza’ di sette infortuni restando ai box per ben 165 giorni di tempo e saltando, così, addirittura 26 gare tra questa e la passata stagione.

Un rendimento alquanto deludente il suo e che, non a caso, ha fatto sì che in tutti questi ultimi mesi l’intera dirigenza nerazzurra arrivasse a prendere in seria considerazione una sua possibile partenza a fine stagione.

Ad oggi non si sa ancora se l’ex Lazio dirà addio all’Inter a titolo temporaneo oppure in via definitiva. Certo è, però, che più trascorrono i giorni e più il classe ’94 pare aver mezzo piede fuori dalla soglia di Appiano.

In tal senso, occhio perché, magari, Correa potrebbe anche sì salutare la ‘Beneamata’ ma senza allontanarsi, per forza, dall’Italia. Occhio, quindi, a quest’altra presunta ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, Correa sempre più vicino all’addio: occhio all’idea di scambio con Martinez Quarta

Ben presto, sull’asse Milano-Firenze, tramite un presunto tentativo dei rispettivi intermediari chiaramente, potrebbe anche prendere piede un’idea di scambio alquanto allettante.

In questo caso, a poter finire nel bel mezzo dell’affare, potrebbero anche essere gli stessi Joaquin Correa e Martinez Quarta, entrambi scesi in campo durante la finale di Coppa Italia dello scorso mercoledì sera e terminata, poi, 1-2 in favore dei nerazzurri.

L’idea potrebbe essere, infatti, quella di vedere gli intermediari del ‘Tucu’ proporre questa bozza di scambio nei riguardi della Fiorentina e nella quale vi finirebbe, per l’appunto, il loro attuale tesserato Martinez Quarta.

C’è da dirlo però. Questo è uno scenario di mercato alquanto complicato, per non dire impossibile, anche per via di ciò che recitano i complicatissimi rapporti che intercorrono tra la dirigenza toscana e quella dell’Inter.

Ad essere sinceri, come ormai risaputo del resto, in più e più circostanze l’ad nerazzurro Beppe Marotta e il presidente della ‘Viola’, nientemeno che Rocco Commisso, sono finiti allo scontro.

A tal proposito, dunque, questa è un’idea di mercato alla quale lo stesso imprenditore americano, su tutti, risponderebbe immediatamente di no.